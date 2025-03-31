https://sarabic.ae/20250331/إعلام-إيران-تجهز-منصات-صواريخها-في-أنحاء-البلاد-للرد-على-أي-تصعيد-1099087979.html

إعلام: إيران تجهز منصات صواريخها في أنحاء البلاد للرد على أي تصعيد

إعلام: إيران تجهز منصات صواريخها في أنحاء البلاد للرد على أي تصعيد

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، نقلا عن معلومات حصلت عليها، بأن "الصواريخ الإيرانية قد تم تجهيزها على منصات الإطلاق في جميع المدن، التي تضم قواعد تحت الأرض، في حال... 31.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-31T02:24+0000

2025-03-31T02:24+0000

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موسكو – سبوتنيك. وقالت صحيفة "طهران تايمز"، في تقرير عبر حسابها على منصة "إكس": "تشير معلومات حصلت عليها "طهران تايمز"، إلى أن الصواريخ الإيرانية قد تم تحميلها على منصات الإطلاق في جميع المدن، التي تضم قواعد تحت الأرض، وهي جاهزة للإطلاق. إن فتح صندوق "باندورا" (صندوق الشرور) سيكلف الحكومة الأمريكية وحلفاءها ثمنا باهظا".وفي سياق متصل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، خلال مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، طهران بـ"قصف لم يسبق له مثيل" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حول الملف النووي.ومن جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن "طهران رفضت، في ردها على رسالة ترامب، إجراء مفاوضات مباشرة بشأن البرنامج النووي"، مشيرًا إلى أن "نافذة الحوار مفتوحة فقط عبر وساطة دول ثالثة".وكان ترامب، قد أعلن في بداية مارس/ آذار الجاري، أنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، أعرب فيها عن تفضيله التوصل إلى اتفاق مع طهران، حول برنامجها النووي.

https://sarabic.ae/20250330/ترامب-يهدد-بقصف-لا-مثيل-له-على-إيران-في-حال-فشل-التوصل-إلى-اتفاق-بشأن-برنامجها-النووي-1099081264.html

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