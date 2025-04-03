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روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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القوات النازية تندحر على أبواب موسكو
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البرنامج المسائي
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21 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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نيويورك تايمز: أزمة أوكرانيا هي حرب بالوكالة يشنها الناتو على روسيا
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لقاء سبوتنيك
بوتين وترمب.. لقاء مرتقب لإنهاء التوترات الدولية
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لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
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عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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10 د
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13:00 GMT
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تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟
تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟
سبوتنيك عربي
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات العنيفة، على الأراضي السورية، والتي استهدفت العديد من المرافق العسكرية الهامة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T08:00+0000
2025-04-03T08:00+0000
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حيث قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين.ونشر أفيخاي أدرعي المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا على صفتحه الرسمية على "إكس"، أكد من خلالها أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري.تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟
https://sarabic.ae/20250403/بعد-الضربات-العنيفة-في-سوريا-اجتماع-أمني-في-إسرائيل-لبحث-التواجد-التركي-1099174326.html
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استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم
استطلاعات الرأي, أخبار سوريا اليوم

تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟

08:00 GMT 03.04.2025
© AFP 2023 / Jack Guezمقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز "إف-15"
مقاتلة الطيران الإسرائيلي من طراز إف-15 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات العنيفة، على الأراضي السورية، والتي استهدفت العديد من المرافق العسكرية الهامة.
حيث قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.
كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، بأن من بين الأهداف التي جرى قصفها مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص.
الجيش الإسرائيلي في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
بعد الضربات العنيفة في سوريا... اجتماع أمني في إسرائيل لبحث "التواجد التركي"
07:14 GMT
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين.
ونشر أفيخاي أدرعي المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا على صفتحه الرسمية على "إكس"، أكد من خلالها أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري.
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