https://sarabic.ae/20250403/تصويت-برأيك-ما-هو-هدف-إسرائيل-من-الضربات-المستمرة-في-سوريا؟-1099175410.html

تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟

تصويت... برأيك ما هو هدف إسرائيل من الضربات المستمرة في سوريا؟

سبوتنيك عربي

نفذ سلاح الجو الإسرائيلي، ليل أمس الأربعاء، سلسلة من الغارات العنيفة، على الأراضي السورية، والتي استهدفت العديد من المرافق العسكرية الهامة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

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حيث قال الجيش الإسرائيلي، إنه "شن غارات جوية على قاعدتين جويتين ومواقع للبنية التحتية العسكرية في مدن دمشق وحماة وحمص السورية".وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن غارة جوية إسرائيلية، استهدفت محيط مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، إضافة إلى استهداف مطار حماة العسكري.كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مهاجمته لمنطقة تسيل في جنوب سوريا وقتل عدد من المواطنين السوريين.ونشر أفيخاي أدرعي المحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، بيانا عسكريا على صفتحه الرسمية على "إكس"، أكد من خلالها أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على منطقة تسيل في الجنوب السوري.تصويت... برأيك هل تنفذ أمريكا ضربة مباشرة ضد إيران بعد تصاعد لهجة التهديد؟

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