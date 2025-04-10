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https://sarabic.ae/20250410/رئيس-وزراء-كندا-تعليق-ترامب-للرسوم-الجمركية-فرصة-لإعادة-هيكلة-النظام-التجاري-العالمي-1099393905.html
رئيس وزراء كندا: تعليق ترامب للرسوم الجمركية فرصة لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي
رئيس وزراء كندا: تعليق ترامب للرسوم الجمركية فرصة لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، أن تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية المتبادلة يمثل فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه سيبدأ... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T00:00+0000
2025-04-10T00:00+0000
أخبار كندا
الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية
العالم
موارد الاقتصاد
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الجزائر - سبوتنيك. وقال كارني في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يمثل وقف الرسوم الجمركية المتبادلة الذي أعلن عنه الرئيس ترامب فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي".وأضاف: "كما اتفقنا أنا والرئيس ترامب، سيبدأ الرئيس أمريكا ورئيس الوزراء الكندي مفاوضات حول علاقة اقتصادية وأمنية جديدة وذلك بعد الانتخابات الفيدرالية مباشرة".وأشار إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى، من المرجح أن يؤدي إلى إعادة هيكلة أساسية للنظام التجاري العالمي.هذا ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يوما، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 بالمئة.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء: "استنادا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوما، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورا".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 نيسان/أبريل، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلق-الرسوم-الجمركية-على-أكثر-من-75-دولة-1099390750.html
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أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, العالم, موارد الاقتصاد
أخبار كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, العالم, موارد الاقتصاد

رئيس وزراء كندا: تعليق ترامب للرسوم الجمركية فرصة لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي

00:00 GMT 10.04.2025
© AP Photo / Justin Tallisالزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني
الزعيم الجديد للحزب الليبرالي الحاكم في كندا، رئيس الوزراء مارك كارني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© AP Photo / Justin Tallis
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أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الخميس، أن تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية المتبادلة يمثل فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أنه سيبدأ مفاوضات مع دونالد ترامب بشأن "علاقة اقتصادية وأمنية جديدة بين البلدين".
الجزائر - سبوتنيك. وقال كارني في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "يمثل وقف الرسوم الجمركية المتبادلة الذي أعلن عنه الرئيس ترامب فرصة مرحب بها للاقتصاد العالمي".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
ترامب يعلق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة
أمس, 19:10 GMT
وأضاف: "كما اتفقنا أنا والرئيس ترامب، سيبدأ الرئيس أمريكا ورئيس الوزراء الكندي مفاوضات حول علاقة اقتصادية وأمنية جديدة وذلك بعد الانتخابات الفيدرالية مباشرة".
وأشار إلى أن إعلان الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستدخل في مفاوضات ثنائية مع عدد من الدول الأخرى، من المرجح أن يؤدي إلى إعادة هيكلة أساسية للنظام التجاري العالمي.
هذا ووافق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يوما، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10 بالمئة.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء: "استنادا إلى تواصل أكثر من 75 دولة مع ممثلي الولايات المتحدة بما في ذلك وزارتي التجارة والخزانة والممثل التجاري الأمريكي... بهدف التفاوض حول قضايا تتعلق بالتجارة والحواجز التجارية والتلاعب بالعملات والرسوم غير النقدية، فقد وافقت على تعليق لمدة 90 يوما، مع خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 10% خلال هذه الفترة، ويطبق القرار فورا".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 2 نيسان/أبريل، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 بالمئة.
وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.
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