https://sarabic.ae/20250410/ترامب-أمريكا-تجني-على-الأرجح-35-مليار-دولار-يوميا-بعد-فرض-الرسوم-الجمركية-1099425238.html

ترامب: أمريكا تجني "على الأرجح" 3.5 مليار دولار يوميا بعد فرض الرسوم الجمركية

ترامب: أمريكا تجني "على الأرجح" 3.5 مليار دولار يوميا بعد فرض الرسوم الجمركية

سبوتنيك عربي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن بلاده أصبحت تجني حاليا نحو 3.5 مليار دولار يوميا بعد أن فرضت رسومها الجمركية الجديدة. 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T18:17+0000

2025-04-10T18:17+0000

2025-04-10T18:17+0000

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وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمريكي: "تجني أمريكا نحو ملياري دولار يوميا، وعندما تفكر في الأمر، تجد أننا لم نحقق هذا من قبل، ولم نقترب منه أبدا، وقد يصل الرقم إلى 3.5 مليار دولار يوميا".فيما حذّر ترامب من وجود "تكلفة انتقالية" ناجمة عن سياساته الجمركية، مع تراجع أسهم "وول ستريت" مجددا بسبب تفاقم الحرب التجارية مع الصين.وقال ترامب، في إطار سعيه لإعادة تنظيم الاقتصاد العالمي بإجبار الشركات المصنعة على اتخاذ أمريكا مقرا لها: "ستكون هناك تكلفة انتقالية ومشاكل انتقالية، لكن في النهاية، سيكون الأمر رائعا".من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الأمريكي في تصريحاته أنه لا يستبعد إمكانية شراء الولايات المتحدة سفنا من دول أخرى.وقال ترامب خلال اجتماع وزاري: "سنعيد بناء قطاع بناء السفن لدينا، وقد نشتري بعض السفن من دول أخرى".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية. وقد بلغت نسبة الرسوم المفروضة على الصين 34 في المئة.وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة الأمريكية، وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

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