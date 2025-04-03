https://sarabic.ae/20250403/رئيسة-الوزراء-الإيطالية-تعريفات-ترامب-الجمركية-خيار-سيء-لكنه-ليس-كارثيا-1099201942.html

رئيسة الوزراء الإيطالية: تعريفات ترامب الجمركية خيار سيء لكنه ليس "كارثيا"

رئيسة الوزراء الإيطالية: تعريفات ترامب الجمركية خيار سيء لكنه ليس "كارثيا"

سبوتنيك عربي

علقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على الرسوم الجمركية، التي أعلن عن فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T20:09+0000

2025-04-03T20:09+0000

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واعتبرت ميلوني، اليوم الخميس، أن "الرسوم الجمركية الأمريكية خيار سيء من ترامب، لكنها ليست كارثية"، مضيفةً أن الحكومة الإيطالية ستجتمع مع قادة الأعمال الأسبوع المقبل لتقييم رد الفعل على هذه الإجراءات المثيرة للجدل.وقالت ميلوني في تصريحات للتلفزيون الإيطالي، بعد عقد اجتماع حكومي لمناقشة الرسوم الجمركية غير المسبوقة: "أعتقد أن اختيار أمريكا خيار سيئ، فهو لا يخدم الاقتصاد الأوروبي ولا الأمريكي، لكنني أعتقد أيضا أنه لا ينبغي لنا تأجيج الهلع الذي أسمعه في هذه الساعات"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وأضافت جورجيا ميلوني في مقابلة مع قناة "Tg1" الإخبارية، التابعة للقناة الأولى للهيئة الحكومية الإيطالية: "هذا يعني أن لدينا مشكلة أخرى يجب علينا حلها، لكنها ليست الكارثة التي يتحدث عنها البعض".ومن بين النقاط الأخرى التي تطرقت إليها المقابلة التلفزيونية، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ستقترح مراجعة ميثاق الاستقرار والنمو التابع للاتحاد الأوروبي، قائلة: "من الممكن ألا يتفق الجميع، ولكن علينا القيام بذلك".في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 في المئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، مساء الأربعاء: "سنفرض رسومًا على الاتحاد الأوروبي. إنهم تجارٌ مُتشددون للغاية. قد تظن أن الاتحاد الأوروبي سيكون ودودًا للغاية، لكنهم يخدعوننا. إنه أمرٌ مُقزز. سنفرض عليهم 20 في المئة، أي أننا نفرض عليهم نصف الرسوم تقريبًا"، مضيفًا أنه "ردا على الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين بنسبة 67 في المئة، تفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 34 في المئة، ورسوما جمركية بنسبة 32 في المئة على تايوان ورسومًا جمركية بنسبة 26 في المئة على المنتجات من الهند".وأضاف: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 في المئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش"، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن "تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأمريكي لعقود من الزمن".وأوضح ترامب: "سيظل يوم الثاني من أبريل/ نيسان 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأمريكي، لقد بدأنا في جعل أمريكا غنية مرة أخرى".وتابع أن "عمالنا عانوا لعقود من الزمن بسبب قيام القادة الأجانب بسرقة وظائفنا ومصانعنا وأحلامنا". وبحسب قوله، فإنه مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، "تنتهي هذه السرقة".ووعد ترامب أيضًا باستخدام "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني الأمريكي.واستطرد الرئيس الأمريكي بالقول: "اعتبارا من منتصف الليل، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج".وقال: "على مدى عقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة، وعمال الصلب الأمريكيون، وعمال السيارات، والمزارعين، والحرفيين المهرة". مشددًا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".وكان ترامب، قد صرح في وقت سابق، بأن إدارته ستعلن قريبا جدا عن رسوم جمركية جديدة بنسبة 25 في المئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي بما في ذلك السيارات.وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي تشكل "لإزعاج" الولايات المتحدة وقد نجح في ذلك.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إذا لم تقم أوروبا بتعويض "عجزها الضخم" مع الولايات المتحدة من خلال مشتريات النفط والغاز على نطاق واسع.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم.وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأمريكية.

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