https://sarabic.ae/20250403/مسؤول-رسوم-ترامب-الجمركية-قد-تكون-في-صالح-مصر-1099192105.html
مسؤول: رسوم ترامب الجمركية قد تكون في صالح مصر
مسؤول: رسوم ترامب الجمركية قد تكون في صالح مصر
سبوتنيك عربي
قال مسؤول مصري، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية "قد يكون مفيدا لمصر". 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T14:37+0000
2025-04-03T14:37+0000
2025-04-03T14:37+0000
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وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، أن "نسبة الرسوم المفروضة على مصر بلغت 10% فقط، وهي الأدنى مقارنة بدول أخرى وصلت فيها النسبة إلى 40%، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في السوق الأمريكي".وتابع أن "مصر تُصدّر إلى أمريكا منتجات متنوعة، من بينها الملابس الجاهزة ومواد البناء والخضروات والفاكهة".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
مسؤول: رسوم ترامب الجمركية قد تكون في صالح مصر
قال مسؤول مصري، اليوم الخميس، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية "قد يكون مفيدا لمصر".
وأوضح رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، محمد المهندس، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية
، أن "نسبة الرسوم المفروضة على مصر بلغت 10% فقط، وهي الأدنى مقارنة بدول أخرى وصلت فيها النسبة إلى 40%، مما يعزز من تنافسية الصادرات المصرية في السوق الأمريكي".
وتابع أن "مصر تُصدّر إلى أمريكا منتجات متنوعة، من بينها الملابس الجاهزة ومواد البناء والخضروات والفاكهة".
وأشار إلى أن "الدول التي فرضت عليها نسبة 10% تشمل دول الخليج، وهي لا تنافس مصر في المنتجات التي تُصدرها لأمريكا، بل تستورد العديد منها من السوق المصري".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، مع زيادة معدلات التعريفات الجمركية على عشرات الدول التي لديها فوائض تجارية مع الولايات المتحدة، جاء ذلك في خطوة تهدد بإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي وإشعال حروب تجارية أوسع.