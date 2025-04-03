https://sarabic.ae/20250403/الصين-تعارض-بشدة-التعريفات-الجمركية-الأمريكية-وتقول-إنها-ستتخذ-إجراءات-مضادة-1099172099.html

الصين تعارض بشدة التعريفات الجمركية الأمريكية وتقول إنها ستتخذ إجراءات مضادة

الصين تعارض بشدة التعريفات الجمركية الأمريكية وتقول إنها ستتخذ إجراءات مضادة

سبوتنيك عربي

أكدت الصين، اليوم الخميس، معارضتها الشديدة للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، مشيرةً إلى أنها ستتخذ التدابير المضادة لحماية حقوقها ومصالحها. 03.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-03T03:43+0000

2025-04-03T03:43+0000

2025-04-03T03:43+0000

العالم

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

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بكين – سبوتنيك. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، "الجانب الصيني علم بالتقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة ستفرض تعريفات جمركية متبادلة"، مشددة على أن "الصين تعارض هذا بشدة وستتخذ التدابير المضادة لحماية حقوقها ومصالحها".هذا النهج يتجاهل توازن المصالح الذي تحقق على مدى سنوات من مفاوضات التجارة متعددة الأطراف، ولا يأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة نفسها استفادت منذ فترة طويلة بشكل كبير من التجارة الدولية". مؤكدًا أن "هذه ممارسة نموذجية للتنمر أحادي الجانب. وقد أعرب العديد من الشركاء التجاريين بالفعل عن استيائهم الشديد واحتجاجهم العلني".وفي وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية مماثلة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، قائلاً إن واشنطن ستفرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من دول أخرى، كما سيتم تطبيق تعريفات جمركية مماثلة بنحو نصف مستوى تلك المطبقة في الخارج.وأضاف: "سنفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع من الدول الأخرى، وهذا من شأنه أن يساعد في استعادة اقتصادنا ووقف الغش"، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة ينبغي أن "تنهي التجارة غير العادلة التي نهب فيها الأصدقاء والأعداء الاقتصاد الأميركي لعقود من الزمن".وأوضح ترامب: "سيظل يوم الثاني من أبريل/ نيسان 2025 في الأذهان إلى الأبد باعتباره يوم ولادة جديدة وبداية العصر الذهبي للتصنيع الأمريكي، لقد بدأنا في جعل أمريكا غنية مرة أخرى".وتابع أن "عمالنا عانوا لعقود من الزمن بسبب قيام القادة الأجانب بسرقة وظائفنا ومصانعنا وأحلامنا". وبحسب قوله، فإنه مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، "تنتهي هذه السرقة".ووعد ترامب أيضًا باستخدام "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية لخفض الضرائب وسداد الدين الوطني الأمريكي.واستطرد الرئيس الأمريكي بالقول: " "اعتبارا من منتصف الليل، سنفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع السيارات المصنعة في الخارج".وقال: "على مدى عقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والاغتصاب والسلب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة، وعمال الصلب الأمريكيون، وعمال السيارات، والمزارعين، والحرفيين المهرة". مشددًا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".وأشار ترامب أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي تشكل "لإزعاج" الولايات المتحدة وقد نجح في ذلك.وفي 20 ديسمبر/ كانون الأول 2024، هدد ترامب الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة إذا لم تقم أوروبا بتعويض "عجزها الضخم" مع الولايات المتحدة من خلال مشتريات النفط والغاز على نطاق واسع.وخلال فترة ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة، فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة على الفولاذ والألومنيوم.وفي نهاية عام 2022، بدأت حرب تجارية أخرى تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانونًا لمكافحة التضخم وصفته أوروبا بالمنافسة غير العادلة. وردًا على ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السلع الأميركية.

https://sarabic.ae/20250402/البيت-الأبيض-قرار-ترامب-بفرض-رسوم-جمركية-على-جميع-الدول-سيدخل-حيز-التنفيذ-في-9-أبريل-1099170904.html

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