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ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين
ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول، بما فيها الصين، وذلك عقب إعلانه رفع نسبة الرسوم الجمركية... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T20:37+0000
2025-04-09T20:37+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "يمكن إبرام صفقة مع كل دولة منهم. سيتم إبرام صفقة مع الصين. سيتم إبرام صفقة مع كل دولة منهم. وستكون هناك صفقات عادلة. أريد فقط صفقات عادلة".وأشار ترامب إلى أن الصين مهتمة بإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكاترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلق-الرسوم-الجمركية-على-أكثر-من-75-دولة-1099390750.html
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين

20:37 GMT 09.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول، بما فيها الصين، وذلك عقب إعلانه رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 125%.
وقال ترامب للصحفيين: "يمكن إبرام صفقة مع كل دولة منهم. سيتم إبرام صفقة مع الصين. سيتم إبرام صفقة مع كل دولة منهم. وستكون هناك صفقات عادلة. أريد فقط صفقات عادلة".

ووصف ترامب الصين بأنها "أكبر مُستغل في التاريخ"، وزعم أنها حققت تريليون دولار من التجارة مع الولايات المتحدة في عام 2024، معتبرا هذا الوضع "غير صحيح"، على حد تعبيره.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
ترامب يعلق الرسوم الجمركية على أكثر من 75 دولة
19:10 GMT
وأشار ترامب إلى أن الصين مهتمة بإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك.

وأوضح قائلا: "الصين ترغب في إبرام صفقة، ولكن (الصينيون) ببساطة لا يعرفون كيفية تحقيق ذلك. إنها إحدى تلك المسائل؛ فالصينيون شعب يتمتع بقدر كبير من الاعتزاز، والرئيس شي (جين بينغ) رجل فخور تربطني به معرفة جيدة. هم لا يملكون الحل الآن، لكنهم لكنهم سيجدون طريقة للتوصل إليه في النهاية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".
تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
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