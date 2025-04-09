https://sarabic.ae/20250409/ترامب-من-الممكن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-جميع-الدول-بما-في-ذلك-الصين-1099392383.html
ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين
ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول، بما فيها الصين، وذلك عقب إعلانه رفع نسبة الرسوم الجمركية... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T20:37+0000
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وقال ترامب للصحفيين: "يمكن إبرام صفقة مع كل دولة منهم. سيتم إبرام صفقة مع الصين. سيتم إبرام صفقة مع كل دولة منهم. وستكون هناك صفقات عادلة. أريد فقط صفقات عادلة".وأشار ترامب إلى أن الصين مهتمة بإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك.وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".تصويت... برأيك ما هي العواقب المحتملة لتصعيد الحرب التجارية بين الصين وأمريكاترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%
https://sarabic.ae/20250409/ترامب-يعلق-الرسوم-الجمركية-على-أكثر-من-75-دولة-1099390750.html
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ترامب: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول بما في ذلك الصين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع جميع الدول، بما فيها الصين، وذلك عقب إعلانه رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 125%.
وقال ترامب للصحفيين: "يمكن إبرام صفقة مع كل دولة منهم. سيتم إبرام صفقة مع الصين. سيتم إبرام صفقة مع كل دولة منهم. وستكون هناك صفقات عادلة. أريد فقط صفقات عادلة".
ووصف ترامب الصين بأنها "أكبر مُستغل في التاريخ"، وزعم أنها حققت تريليون دولار من التجارة مع الولايات المتحدة في عام 2024، معتبرا هذا الوضع "غير صحيح"، على حد تعبيره.
وأشار ترامب إلى أن الصين مهتمة بإبرام اتفاق بشأن الرسوم الجمركية، لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك.
وأوضح قائلا: "الصين ترغب في إبرام صفقة، ولكن (الصينيون) ببساطة لا يعرفون كيفية تحقيق ذلك. إنها إحدى تلك المسائل؛ فالصينيون شعب يتمتع بقدر كبير من الاعتزاز، والرئيس شي (جين بينغ) رجل فخور تربطني به معرفة جيدة. هم لا يملكون الحل الآن، لكنهم لكنهم سيجدون طريقة للتوصل إليه في النهاية".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفع الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الصين إلى 125% على الفور، نظرا إلى "عدم احترامها الأسواق العالمية".