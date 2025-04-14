https://sarabic.ae/20250414/ترامب-يعلن-عن-رسوم-جمركية-جديدة-على-الرقائق-الإلكترونية--1099518585.html

ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية

ترامب يعلن عن رسوم جمركية جديدة على الرقائق الإلكترونية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه سيعلن عن رسوم جمركية جديدة، على واردات أشباه الموصلات "الرقائق الألكترونية"، إلى الولايات المتحدة في الأسبوع المقبل. 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T07:00+0000

2025-04-14T07:00+0000

2025-04-14T07:00+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

اقتصاد

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وقال ترامب لمراسلي البيت الأبيض، في تعليقه على الرسوم الجمركية المقبلة على واردات أشباه الموصلات، "سأعلن ذلك خلال الأسبوع المقبل". وفي وقت سابق، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إن الولايات المتحدة أعفت مؤقتا واردات الأجهزة الإلكترونية، وأشباه الموصلات من الرسوم الجمركية، حيث تعتزم الإدارة الأمريكية فرض رسوم قطاعية منفصلة عليها في الأشهر المقبلة.وحدد معدل الفائدة الأساسي بـ10%، وبالنسبة لـ 57 دولة، تم تطبيق معدلات متزايدة في 9 أبريل، والتي تم حسابها على أساس العجز التجاري للولايات المتحدة مع دولة معينة، بحيث يكون هناك توازن بدلاً من العجز.ولكن في التاسع من أبريل/نيسان، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على 75 دولة لمدة 90 يومًا، وتخفيضها إلى الحد الأدنى البالغ 10%.وبعد سلسلة من الخطوات في الحرب التجارية، وصلت التعريفة الجمركية الأمريكية "المتبادلة" الإضافية على السلع الصينية إلى 125%، كما وصلت التعريفة الجمركية الصينية على السلع الأمريكية إلى 125% أيضاً.علاوة على ذلك، فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20% على الصين، والتي تم فرضها بسبب اتهامات بعدم كفاية مكافحة المخدرات الاصطناعية.البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"

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