https://sarabic.ae/20250421/ترامب-يقول-إن-دولا-أخرى-تطلب-تخفيض-الرسوم-الجمركية-1099737993.html
ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركية
ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن العديد من زعماء العالم وقادة الأعمال يطالبون واشنطن بخفض الرسوم الجمركية. 21.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-21T00:30+0000
2025-04-21T00:30+0000
2025-04-21T00:30+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "من الجيد أن نرى العالم يُدرك أننا جادّون، لأننا جادّون! أمامهم عقود من الانتهاكات التي يجب إصلاحها، لكن الأمر لن يكون سهلاً عليهم".وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من 185 دولة ومنطقة.ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 أبريل، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان.وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.
https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يقول إن دولا أخرى تطلب تخفيض الرسوم الجمركية
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، أن العديد من زعماء العالم وقادة الأعمال يطالبون واشنطن بخفض الرسوم الجمركية.
واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، "من الجيد أن نرى العالم يُدرك أننا جادّون، لأننا جادّون! أمامهم عقود من الانتهاكات التي يجب إصلاحها، لكن الأمر لن يكون سهلاً عليهم".
وأشار ترامب إلى أن مجتمع الأعمال لديه دائمًا مخرج سهل، قائلاً: "تعالوا إلى أمريكا وابنوا في أمريكا".
وفي الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من 185 دولة ومنطقة.
ودخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 بالمئة حيز التنفيذ في 5 أبريل، والرسوم الفردية في 9 نيسان/أبريل.
وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أنه سيعلق زيادات الرسوم الجمركية على المنتجات من 75 دولة أعربت عن استعدادها للتفاوض لمدة 90 يومًا، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق رسوم استيراد بنسبة 10 بالمئة على تلك البلدان
.
وقال الرئيس الأمريكي إنه منفتح على مناقشة مستويات الرسوم الجمركية مع الشركاء التجاريين، دون أن يستبعد أيضا إمكانية تمديد هذه التوقف لمدة ثلاثة أشهر.