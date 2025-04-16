https://sarabic.ae/20250416/الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-زيادات-الرسوم-الجمركية-قد-تؤدي-إلى-ارتفاع-التضخم-وتباطؤ-النمو-1099609543.html
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا تجاوزت التوقعات، محذرًا من... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T18:58+0000
2025-04-16T18:58+0000
2025-04-16T18:58+0000
العالم
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وأشار باول في كلمة ألقاها في "النادي الاقتصادي" في شيكاغو إلى أنه "تجاوز حجم الزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية التوقعات بكثير، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على تأثيراتها الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".وفيما يتعلق بالدين الفيدرالي، أكد باول أنه على رغم من أنه لم يصل بعد إلى مستوى "غير مستدام"، إلا أنه يسير حاليًا في مسار ينذر بذلك، ولا يمكن التكهن بمدى استمرار هذا الوضع.وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
https://sarabic.ae/20250416/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-فرض-رسوم-جمركية-على-واشتطن--1099605239.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: زيادات الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا تجاوزت التوقعات، محذرًا من أنها قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتباطؤ النمو.
وأشار باول في كلمة ألقاها في "النادي الاقتصادي" في شيكاغو إلى أنه "تجاوز حجم الزيادات المعلنة في الرسوم الجمركية التوقعات بكثير، ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على تأثيراتها الاقتصادية، التي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".
وأضاف أن "الصدمة" الناتجة عن الرسوم الجمركية، تثير مخاوف بشأن ارتفاع محتمل في معدلات البطالة والتضخم.
وفيما يتعلق بالدين الفيدرالي، أكد باول أنه على رغم من أنه لم يصل بعد إلى مستوى "غير مستدام"، إلا أنه يسير حاليًا في مسار ينذر بذلك، ولا يمكن التكهن بمدى استمرار هذا الوضع.
وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.