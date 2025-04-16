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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على واشنطن
الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على واشنطن
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على الولايات المتحدة على الرغم من المفاوضات. 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T15:34+0000
2025-04-16T15:41+0000
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وذكرت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية، رغم المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".وقال غيل: "الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره. والآن، على الولايات المتحدة تحديد موقفها. وكما هو الحال في أي مفاوضات، لا بد من المعاملة بالمثل".لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
https://sarabic.ae/20250416/التجارة-الصينية-بكين-سترد-إذا-استمرت-واشنطن-في-انتهاك-حقوقها-ورفع-الرسوم-الجمركية-1099603288.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على واشنطن

15:34 GMT 16.04.2025 (تم التحديث: 15:41 GMT 16.04.2025)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
علم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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ذكرت مصادر إعلامية، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض رسوم جمركية إضافية على الولايات المتحدة على الرغم من المفاوضات.
وذكرت قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، أن "الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض الولايات المتحدة رسوما جمركية إضافية، رغم المفاوضات مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وعلى هذه الخلفية، أوضح الممثل التجاري للمفوضية الأوروبية أولوف غيل، في مقابلة مع "شبكة سي إن بي سي"، أن تحقيق نتيجة ناجحة في المفاوضات سيتطلب جهودا مشتركة كبيرة.

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التجارة الصينية: بكين سترد إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها ورفع الرسوم الجمركية
13:29 GMT
وقال غيل: "الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره. والآن، على الولايات المتحدة تحديد موقفها. وكما هو الحال في أي مفاوضات، لا بد من المعاملة بالمثل".

وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.

لكن في التاسع من أبريل/نيسان، أعلن ترامب أن أكثر من 75 دولة لم تتخذ إجراءات انتقامية وطلبت التفاوض، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 10% سوف تكون سارية لمدة 90 يوما على الجميع باستثناء الصين.
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