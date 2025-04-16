https://sarabic.ae/20250416/التجارة-الصينية-بكين-سترد-إذا-استمرت-واشنطن-في-انتهاك-حقوقها-ورفع-الرسوم-الجمركية-1099603288.html
التجارة الصينية: بكين سترد إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها ورفع الرسوم الجمركية
التجارة الصينية: بكين سترد إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها ورفع الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين لن تولي اهتمامًا للعبة "الأرقام العبثية" التي تمارسها الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية، لكنها سترد... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T13:29+0000
2025-04-16T13:29+0000
2025-04-16T13:29+0000
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وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين أوضحت مرارًا وتكرارًا موقفها من فرض الرسوم الجمركية الأميركية من جانب واحد، أما بالنسبة للعبة الأرقام الأميركية العبثية المتعلقة بالرسوم الجمركية، فإن الصين لن تلتفت إليها".وذكر البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة.وقال البيت الأبيض في بيان له: "نتيجة للإجراءات الانتقامية، تواجه الصين الآن رسوما جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%".وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/ نيسان، بحد الأدنى الأساسي هو عشرة في المئة.
https://sarabic.ae/20250416/واشنطن-تهدد-الصين-برفع-الرسوم-الجمركية-إلى-245-1099590495.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
التجارة الصينية: بكين سترد إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها ورفع الرسوم الجمركية
أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأربعاء، أن الصين لن تولي اهتمامًا للعبة "الأرقام العبثية" التي تمارسها الولايات المتحدة، بشأن الرسوم الجمركية، لكنها سترد إذا واصلت واشنطن انتهاك حقوقها.
وجاء في بيان صادر عن وزارة التجارة الصينية أن "الصين أوضحت مرارًا وتكرارًا موقفها من فرض الرسوم الجمركية الأميركية من جانب واحد، أما بالنسبة للعبة الأرقام الأميركية العبثية المتعلقة بالرسوم الجمركية، فإن الصين لن تلتفت إليها".
وأضافت الوزارة، أنه "إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاك حقوق ومصالح الصين بشكل كبير، فإن الصين ستتخذ تدابير مضادة حاسمة وستقاتل حتى النهاية"، مؤكدة أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 245 بالمئة على الواردات الصينية تُظهر أنها وصلت إلى مستوى غير منطقي في استخدام الضرائب كسلاح.
وذكر البيت الأبيض، على موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن قد ترفع الرسوم الجمركية على المصدرين الصينيين إلى 245 في المئة.
وقال البيت الأبيض
في بيان له: "نتيجة للإجراءات الانتقامية، تواجه الصين الآن رسوما جمركية على الواردات الأمريكية تصل إلى 245%".
وأوضحت إدارة دونالد ترامب أن الرئيس الأمريكي أراد من خلال أفعاله تحقيق التوازن في تكافؤ الفرص وضمان الأمن القومي الأمريكي.
وأعلن الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم متبادلة على الواردات من دول أخرى في الثاني من أبريل/ نيسان، بحد الأدنى الأساسي هو عشرة في المئة.