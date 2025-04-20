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"لعبة الانتقام"... ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
"لعبة الانتقام"... ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟
سبوتنيك عربي
يترقب العالم احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين، التي ردت... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T17:20+0000
2025-04-20T17:20+0000
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ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بصورة متكررة ونسبية على بعض السلع الصينية حتى وصلت على سلع معينة إلى نسبة 245 في المئة، وفي المقابل، فرضت الصين رسوما مضادة على الواردات الأمريكية بلغت نسبتها الإجمالية 125 في المئة.وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه في حروب الرسوم الجمركية لا يوجد منتصر، مشددا على ضرورة أن تقف الصين والاتحاد الأوروبي معا لحماية مصالحهما والقواعد الدولية.وبينما تحذر تقارير من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي لتلك الحرب التجارية، يبدو أن هناك بوادر لحلول دبلوماسية يمكن أن تحدث في المستقبل، خاصة بعدما دعا السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، إلى وقف التصعيد الجمركي المتبادل بين الدولتين.وجاءت دعوة شيه فنغ، التي اعتبرتها بعض التقارير تغليبا للغة الدبلوماسية، مصحوبة بتحذير من كساد كبير يضاهي ما شهده الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.وفي ذات الوقت أكد السفير الصيني استعداد بلاده للرد على أي إجراءات عدائية، وهو ما يسلط الضوء على ما يمكن أن يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تمثلان أكبر اقتصادين في العالم.بدأت الصين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية برسوم مضادة، لكنها طورت تلك الإجراءات لاحقا لتشمل استهداف قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي بتقييد الوصول إلى المعادن النادرة واستهداف عمليات الشركات الأمريكية العملاقة، إضافة إلى التلويح بتقويض قطاعات مثل الطيران والترفيه والتعليم.قطاع الخدماتتشير وسائل إعلام غربية إلى أن قيمة واردات الصين من الخدمات الأمريكية تقدر بـ 55 مليار دولار، وهو ما يعني أن استهداف الصين لهذا القطاع يمكن أن يجعل الاقتصاد الأمريكي قيمة هذه الخدمات جزئيا أو كليا، وهو قطاع يميل فيه الميزان التجاري بين البلدين لصالح واشنطن.ويشمل هذا القطاع خدمات السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وبدأت الصين استهدافه بفرض حظر على بعض الشركات الأمريكية أو وضعها ضمن قوائم الكيانات غير الموثوقة، وهو إجراء يقيد قدرتها على الاستثمار في الصين أو التعامل تجاريا هناك.وتمثل الخدمات جزءا من الانتقام الصيني الذي شمل إعلان بكين عزمها تقليل واردات الأفلام الأمريكية وإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ينعكس سلبا على قطاعات حيوية أمريكية مثل الترفيه والسياحة والتعليم، خاصة أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 270 ألف طالب.المعادن النادرةوفيما يخص المعادن النادرة، اتخذت بكين إجراءات جديدة تفرض على شركات تصدير المعادن النادرة استخراج تصاريح خاصة لتصديرها وهو إجراء يستهدف قطاعات صناعية حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في قطاع الدفاع والطاقة وأشباه الموصلات.قطاع الطيرانشملت الإجراءات الصينية إصدار أمر لشركات الطيران الصينية بعدم استيراد أي طائرات من شركة "بوينغ" ووقف أي مشتريات لمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية بصورة عامة وهو إجراء يتزامن مع صعوبات مالية تواجهها تلك الشركات.وتعتمد الصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها القوي لمؤسسات مالية بديلة يمكن أن تقلل اعتمادها على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرزها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وتهدف بكين من وراء ذلك لتحويل مسار التجارة بعيدا عن واشنطن وتشجيع قطاع الأعمال الأمريكي على التمرد على الإدارة الأمريكية وضوابطها التي يمكن أن تحول الاستثمارات تدريجيا إلى الصين في ذات الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز الاكتفاء التكنولوجي والصناعي.لعبة الانتقاموتمثل الإجراءات الصينية رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أنه إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني، فإن ما يمكن أن تقوم به بكين سيكون بذات الدرجة من التأثير.وفي المقابل، كانت هناك رسائل دبلوماسية ظهرت في حديث السفير الصيني لدى واشنطن الذي شبه العلاقات التجارية بالطب الصيني التقليدي، مؤكدا أن الوصفة الجيدة تجمع مكونات متعددة تعزز بعضها بعضا بصورة تكون نتائجها أفضل وتسمح بالتعايش السلمي بين البلدين بدلا من المواجهة، التي سينتج عنها خسائر للطرفين.وتستمر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، في وقت جددت فيه بكين دعوتها للحوار، مشددةً على أنها لا تخشى المواجهة مع واشنطن.وبينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتعين على الصين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اشترط على واشنطن التوقف عن ممارسة الضغوط.كما شددت الصين على ضرورة وقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، من أجل حل المشكلة، مؤكدا أنه لا رابح من هذه الحرب.وأكدت وزارة التجارة الصينية انفتاح بكين على التفاوض مع الولايات المتحدة حول الملفات الاقتصادية والتجارية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ما وصفه بالفرصة الأخيرة التي تستغلها الصين في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه الدولتان وسائل ضغط متبادلة تتمثل في اعتماد واشنطن على بكين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة والعديد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات المهمة في الصناعات المدنية والعسكرية، بينما تعتمد الصين على الولايات المتحدة في الحصول على منتجات زراعية لها أهمية حيوية للصينيين.
https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-يحذر-الصين-من-أن-المزيد-من-التصعيد-التجاري-لن-يكون-جيدا-1099464612.html
https://sarabic.ae/20250411/الصين-تعلن-عن-رد-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099440887.html
https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html
https://sarabic.ae/20250415/إعلام-الصين-تمنع-شركات-الطيران-من-استيراد-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1099556995.html
https://sarabic.ae/20250416/التجارة-الصينية-بكين-سترد-إذا-استمرت-واشنطن-في-انتهاك-حقوقها-ورفع-الرسوم-الجمركية-1099603288.html
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العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

"لعبة الانتقام"... ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟

17:20 GMT 20.04.2025
© Getty Images / J Studiosالحرب التجارية بين أمريكا والصين
الحرب التجارية بين أمريكا والصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© Getty Images / J Studios
تابعنا عبر
يترقب العالم احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين، التي ردت بإجراءات مضادة.
ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بصورة متكررة ونسبية على بعض السلع الصينية حتى وصلت على سلع معينة إلى نسبة 245 في المئة، وفي المقابل، فرضت الصين رسوما مضادة على الواردات الأمريكية بلغت نسبتها الإجمالية 125 في المئة.
وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه في حروب الرسوم الجمركية لا يوجد منتصر، مشددا على ضرورة أن تقف الصين والاتحاد الأوروبي معا لحماية مصالحهما والقواعد الدولية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
البيت الأبيض يحذر الصين من أن المزيد من التصعيد التجاري "لن يكون جيدا"
11 أبريل, 23:16 GMT
وبينما تحذر تقارير من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي لتلك الحرب التجارية، يبدو أن هناك بوادر لحلول دبلوماسية يمكن أن تحدث في المستقبل، خاصة بعدما دعا السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، إلى وقف التصعيد الجمركي المتبادل بين الدولتين.
وجاءت دعوة شيه فنغ، التي اعتبرتها بعض التقارير تغليبا للغة الدبلوماسية، مصحوبة بتحذير من كساد كبير يضاهي ما شهده الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.
وفي ذات الوقت أكد السفير الصيني استعداد بلاده للرد على أي إجراءات عدائية، وهو ما يسلط الضوء على ما يمكن أن يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تمثلان أكبر اقتصادين في العالم.
بدأت الصين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية برسوم مضادة، لكنها طورت تلك الإجراءات لاحقا لتشمل استهداف قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي بتقييد الوصول إلى المعادن النادرة واستهداف عمليات الشركات الأمريكية العملاقة، إضافة إلى التلويح بتقويض قطاعات مثل الطيران والترفيه والتعليم.
حرب تجارية بين الصين وامريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
الصين تعلن عن رد "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية
11 أبريل, 09:55 GMT

قطاع الخدمات

تشير وسائل إعلام غربية إلى أن قيمة واردات الصين من الخدمات الأمريكية تقدر بـ 55 مليار دولار، وهو ما يعني أن استهداف الصين لهذا القطاع يمكن أن يجعل الاقتصاد الأمريكي قيمة هذه الخدمات جزئيا أو كليا، وهو قطاع يميل فيه الميزان التجاري بين البلدين لصالح واشنطن.
ويشمل هذا القطاع خدمات السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وبدأت الصين استهدافه بفرض حظر على بعض الشركات الأمريكية أو وضعها ضمن قوائم الكيانات غير الموثوقة، وهو إجراء يقيد قدرتها على الاستثمار في الصين أو التعامل تجاريا هناك.
وتمثل الخدمات جزءا من الانتقام الصيني الذي شمل إعلان بكين عزمها تقليل واردات الأفلام الأمريكية وإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ينعكس سلبا على قطاعات حيوية أمريكية مثل الترفيه والسياحة والتعليم، خاصة أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 270 ألف طالب.

المعادن النادرة

وفيما يخص المعادن النادرة، اتخذت بكين إجراءات جديدة تفرض على شركات تصدير المعادن النادرة استخراج تصاريح خاصة لتصديرها وهو إجراء يستهدف قطاعات صناعية حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في قطاع الدفاع والطاقة وأشباه الموصلات.
معدن البلاديوم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
"رد قاس"... الصين تعلق تصدير مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة
14 أبريل, 07:52 GMT

قطاع الطيران

شملت الإجراءات الصينية إصدار أمر لشركات الطيران الصينية بعدم استيراد أي طائرات من شركة "بوينغ" ووقف أي مشتريات لمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية بصورة عامة وهو إجراء يتزامن مع صعوبات مالية تواجهها تلك الشركات.
وتعتمد الصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها القوي لمؤسسات مالية بديلة يمكن أن تقلل اعتمادها على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرزها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وتهدف بكين من وراء ذلك لتحويل مسار التجارة بعيدا عن واشنطن وتشجيع قطاع الأعمال الأمريكي على التمرد على الإدارة الأمريكية وضوابطها التي يمكن أن تحول الاستثمارات تدريجيا إلى الصين في ذات الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز الاكتفاء التكنولوجي والصناعي.
شعار شركة بوينغ الأمريكية العملاقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
إعلام: الصين تمنع شركات الطيران من استيراد طائرات "بوينغ" الأمريكية
15 أبريل, 09:57 GMT

لعبة الانتقام

وتمثل الإجراءات الصينية رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أنه إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني، فإن ما يمكن أن تقوم به بكين سيكون بذات الدرجة من التأثير.

وقالت ويندي كاتلر، نائبة رئيس معهد سياسات جمعية آسيا، في تصريح لوسائل إعلام غربية: "إن الصين ترسل إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مفادها أن الدولتين يمكن أن تشاركا في لعبة الانتقام هذه، وأن بكين لديها العديد من الأدوات التي تخلق مستويات مختلفة من الألم للشركات الأمريكية، في ذات الوقت الذي تسير فيه عملية الانفصال بين الاقتصادين على قدم وساق".

وفي المقابل، كانت هناك رسائل دبلوماسية ظهرت في حديث السفير الصيني لدى واشنطن الذي شبه العلاقات التجارية بالطب الصيني التقليدي، مؤكدا أن الوصفة الجيدة تجمع مكونات متعددة تعزز بعضها بعضا بصورة تكون نتائجها أفضل وتسمح بالتعايش السلمي بين البلدين بدلا من المواجهة، التي سينتج عنها خسائر للطرفين.
وتستمر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، في وقت جددت فيه بكين دعوتها للحوار، مشددةً على أنها لا تخشى المواجهة مع واشنطن.
وبينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتعين على الصين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اشترط على واشنطن التوقف عن ممارسة الضغوط.
كما شددت الصين على ضرورة وقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، من أجل حل المشكلة، مؤكدا أنه لا رابح من هذه الحرب.
العلم الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2025
التجارة الصينية: بكين سترد إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها ورفع الرسوم الجمركية
16 أبريل, 13:29 GMT
وأكدت وزارة التجارة الصينية انفتاح بكين على التفاوض مع الولايات المتحدة حول الملفات الاقتصادية والتجارية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ما وصفه بالفرصة الأخيرة التي تستغلها الصين في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه الدولتان وسائل ضغط متبادلة تتمثل في اعتماد واشنطن على بكين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة والعديد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات المهمة في الصناعات المدنية والعسكرية، بينما تعتمد الصين على الولايات المتحدة في الحصول على منتجات زراعية لها أهمية حيوية للصينيين.
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