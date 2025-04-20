https://sarabic.ae/20250420/لعبة-الانتقام-ما-مصير-الحرب-التجارية-بين-الصين-وأمريكا-1099732340.html

"لعبة الانتقام"... ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟

"لعبة الانتقام"... ما مصير الحرب التجارية بين الصين وأمريكا؟

سبوتنيك عربي

يترقب العالم احتمالات نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد بكين، التي ردت... 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T17:20+0000

2025-04-20T17:20+0000

2025-04-20T17:20+0000

العالم

أخبار العالم الآن

اقتصاد

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/14/1099733004_0:20:2292:1309_1920x0_80_0_0_8a3d3e743571f8fd7e13519dfd6a6b77.jpg

ورفعت الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية بصورة متكررة ونسبية على بعض السلع الصينية حتى وصلت على سلع معينة إلى نسبة 245 في المئة، وفي المقابل، فرضت الصين رسوما مضادة على الواردات الأمريكية بلغت نسبتها الإجمالية 125 في المئة.وأكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أنه في حروب الرسوم الجمركية لا يوجد منتصر، مشددا على ضرورة أن تقف الصين والاتحاد الأوروبي معا لحماية مصالحهما والقواعد الدولية.وبينما تحذر تقارير من الآثار السلبية على الاقتصاد العالمي لتلك الحرب التجارية، يبدو أن هناك بوادر لحلول دبلوماسية يمكن أن تحدث في المستقبل، خاصة بعدما دعا السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، إلى وقف التصعيد الجمركي المتبادل بين الدولتين.وجاءت دعوة شيه فنغ، التي اعتبرتها بعض التقارير تغليبا للغة الدبلوماسية، مصحوبة بتحذير من كساد كبير يضاهي ما شهده الاقتصاد العالمي في ثلاثينيات القرن الماضي.وفي ذات الوقت أكد السفير الصيني استعداد بلاده للرد على أي إجراءات عدائية، وهو ما يسلط الضوء على ما يمكن أن يحدث بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتين تمثلان أكبر اقتصادين في العالم.بدأت الصين في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية برسوم مضادة، لكنها طورت تلك الإجراءات لاحقا لتشمل استهداف قطاعات حيوية في الاقتصاد الأمريكي بتقييد الوصول إلى المعادن النادرة واستهداف عمليات الشركات الأمريكية العملاقة، إضافة إلى التلويح بتقويض قطاعات مثل الطيران والترفيه والتعليم.قطاع الخدماتتشير وسائل إعلام غربية إلى أن قيمة واردات الصين من الخدمات الأمريكية تقدر بـ 55 مليار دولار، وهو ما يعني أن استهداف الصين لهذا القطاع يمكن أن يجعل الاقتصاد الأمريكي قيمة هذه الخدمات جزئيا أو كليا، وهو قطاع يميل فيه الميزان التجاري بين البلدين لصالح واشنطن.ويشمل هذا القطاع خدمات السفر والخدمات القانونية والاستشارية والمالية، وبدأت الصين استهدافه بفرض حظر على بعض الشركات الأمريكية أو وضعها ضمن قوائم الكيانات غير الموثوقة، وهو إجراء يقيد قدرتها على الاستثمار في الصين أو التعامل تجاريا هناك.وتمثل الخدمات جزءا من الانتقام الصيني الذي شمل إعلان بكين عزمها تقليل واردات الأفلام الأمريكية وإصدار تحذيرات لمواطنيها من السفر أو الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ينعكس سلبا على قطاعات حيوية أمريكية مثل الترفيه والسياحة والتعليم، خاصة أن عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بـ 270 ألف طالب.المعادن النادرةوفيما يخص المعادن النادرة، اتخذت بكين إجراءات جديدة تفرض على شركات تصدير المعادن النادرة استخراج تصاريح خاصة لتصديرها وهو إجراء يستهدف قطاعات صناعية حيوية في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في قطاع الدفاع والطاقة وأشباه الموصلات.قطاع الطيرانشملت الإجراءات الصينية إصدار أمر لشركات الطيران الصينية بعدم استيراد أي طائرات من شركة "بوينغ" ووقف أي مشتريات لمعدات وقطع غيار الطائرات من الشركات الأمريكية بصورة عامة وهو إجراء يتزامن مع صعوبات مالية تواجهها تلك الشركات.وتعتمد الصين في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها القوي لمؤسسات مالية بديلة يمكن أن تقلل اعتمادها على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأبرزها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.وتهدف بكين من وراء ذلك لتحويل مسار التجارة بعيدا عن واشنطن وتشجيع قطاع الأعمال الأمريكي على التمرد على الإدارة الأمريكية وضوابطها التي يمكن أن تحول الاستثمارات تدريجيا إلى الصين في ذات الوقت الذي تعمل فيه على تعزيز الاكتفاء التكنولوجي والصناعي.لعبة الانتقاموتمثل الإجراءات الصينية رسالة واضحة إلى واشنطن مفادها أنه إذا كانت رسوم ترامب الجمركية ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني، فإن ما يمكن أن تقوم به بكين سيكون بذات الدرجة من التأثير.وفي المقابل، كانت هناك رسائل دبلوماسية ظهرت في حديث السفير الصيني لدى واشنطن الذي شبه العلاقات التجارية بالطب الصيني التقليدي، مؤكدا أن الوصفة الجيدة تجمع مكونات متعددة تعزز بعضها بعضا بصورة تكون نتائجها أفضل وتسمح بالتعايش السلمي بين البلدين بدلا من المواجهة، التي سينتج عنها خسائر للطرفين.وتستمر حرب الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، في وقت جددت فيه بكين دعوتها للحوار، مشددةً على أنها لا تخشى المواجهة مع واشنطن.وبينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتعين على الصين أن تأتي إلى طاولة المفاوضات، فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اشترط على واشنطن التوقف عن ممارسة الضغوط.كما شددت الصين على ضرورة وقف التهديد والابتزاز والتحدث مع الصين على أساس المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة، من أجل حل المشكلة، مؤكدا أنه لا رابح من هذه الحرب.وأكدت وزارة التجارة الصينية انفتاح بكين على التفاوض مع الولايات المتحدة حول الملفات الاقتصادية والتجارية، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ما وصفه بالفرصة الأخيرة التي تستغلها الصين في علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة.ويأتي ذلك في الوقت الذي تمتلك فيه الدولتان وسائل ضغط متبادلة تتمثل في اعتماد واشنطن على بكين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة والعديد من الإلكترونيات وأشباه الموصلات المهمة في الصناعات المدنية والعسكرية، بينما تعتمد الصين على الولايات المتحدة في الحصول على منتجات زراعية لها أهمية حيوية للصينيين.

https://sarabic.ae/20250411/البيت-الأبيض-يحذر-الصين-من-أن-المزيد-من-التصعيد-التجاري-لن-يكون-جيدا-1099464612.html

https://sarabic.ae/20250411/الصين-تعلن-عن-رد-قوي-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099440887.html

https://sarabic.ae/20250414/رد-قاس-الصين-تعلق-تصدير-مجموعة-واسعة-من-المعادن-الأرضية-النادرة--1099519082.html

https://sarabic.ae/20250415/إعلام-الصين-تمنع-شركات-الطيران-من-استيراد-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1099556995.html

https://sarabic.ae/20250416/التجارة-الصينية-بكين-سترد-إذا-استمرت-واشنطن-في-انتهاك-حقوقها-ورفع-الرسوم-الجمركية-1099603288.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, اقتصاد, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية