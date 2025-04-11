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الصين تعلن عن رد "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية
الصين تعلن عن رد "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعتزم زيادرة الرسوم ‏الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% ، وذلك اعتباراً من غدٍ السبت 12... 11.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-11T09:55+0000
2025-04-11T09:55+0000
الصين
ترامب
الرسوم الجمركية
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ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وزارة المالية قولها اليوم: "إذا واصلت واشنطن تقويض ‏مصالحنا سنتخذ إجراءات مضادة ونقاتل حتى النهاية".‏وأكدت الوزارة أن "الصين لن تلتفت إلى أي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية".وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق الأربعاء الماضي في خطوة مفاجئة، وبعد أيام من حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوماً بعد دخولها حيز التنفيذ، فيما اكتفى بالإبقاء على تعرفة الـ 10%وصعد ترامب الحرب التجارية على الصين، ورأى أنه لم يكن عليها أن ترد على رفع رسومه إلى 125%، فرفعها إلى 145% أمس الخميس، ودخلت حيز التنفيذ، ليأتي الرد الصيني اليوم بمزيد من الرسوم والتحرك القضائي ضد واشنطن.
https://sarabic.ae/20250411/الرئيس-الصيني-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-الرسوم-الجمركية-ومعارضة-العالم-تعني-عزل-نفسك-1099434665.html
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الصين, ترامب, الرسوم الجمركية
الصين, ترامب, الرسوم الجمركية

الصين تعلن عن رد "قوي" ضد الرسوم الجمركية الأمريكية

09:55 GMT 11.04.2025
© Getty Imagesحرب تجارية بين الصين وامريكا
حرب تجارية بين الصين وامريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
© Getty Images
تابعنا عبر
أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الجمعة، أن بكين تعتزم زيادرة الرسوم ‏الجمركية الإضافية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125% ، وذلك اعتباراً من غدٍ السبت 12 نيسان/ أبريل الجاري.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن وزارة المالية قولها اليوم: "إذا واصلت واشنطن تقويض ‏مصالحنا سنتخذ إجراءات مضادة ونقاتل حتى النهاية".‏
وأضافت الوزارة في بيانها: "نظراً لعدم وجود أي احتمال حالياً لقبول السوق للسلع الأميركية المصدرة إلى الصين في ظل مستويات الرسوم الجمركية الحالية، فإنه في حال واصلت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على السلع الصينية المصدرة إليها، فإن الجانب الصيني لن يعير ذلك أي اهتمام".
وأكدت الوزارة أن "الصين لن تلتفت إلى أي زيادات إضافية في الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الصينية".
بالتوازي، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن "بكين رفعت دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد الزيادة الأخيرة في التعريفات الجمركية الأمريكية".
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2025
الرئيس الصيني: لا يوجد منتصر في حرب الرسوم الجمركية ومعارضة العالم تعني عزل نفسك
07:07 GMT
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب علّق الأربعاء الماضي في خطوة مفاجئة، وبعد أيام من حرب تجارية عالمية هزّت الأسواق، الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الدول والشركاء، من بينهم الاتحاد الأوروبي، لمدة 90 يوماً بعد دخولها حيز التنفيذ، فيما اكتفى بالإبقاء على تعرفة الـ 10%
وصعد ترامب الحرب التجارية على الصين، ورأى أنه لم يكن عليها أن ترد على رفع رسومه إلى 125%، فرفعها إلى 145% أمس الخميس، ودخلت حيز التنفيذ، ليأتي الرد الصيني اليوم بمزيد من الرسوم والتحرك القضائي ضد واشنطن.
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