https://sarabic.ae/20250411/الصين-تعلن-رفع-دعوى-جديدة-ضد-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-في-منظمة-التجارة-العالمية--1099439233.html

الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية

الصين تعلن رفع دعوى جديدة ضد الرسوم الجمركية الأمريكية في منظمة التجارة العالمية

سبوتنيك عربي

كشفت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة، أن الصين رفعت دعوى قضائية جديدة بموجب آلية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية، حول الزيادات الجديدة بنسب... 11.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-11T09:22+0000

2025-04-11T09:22+0000

2025-04-11T09:22+0000

اقتصاد

الصين

واشنطن

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وقالت وزارة التجارة الضينية في بيانها المنشور على موقعها الرسمي: "الصين رفعت دعوى قضائية بموجب آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية".وأضاف البيان: أن "فرض الولايات المتحدة المتكرر لرسوم جمركية مرتفعة بشكل غير طبيعي على الصين أصبح "لعبة أرقام" ليس له أهمية اقتصادية عملية".وشددت وزارة التجارة الصينية على أن بكين ستدافع بقوة عن حقوقها ومصالحها المشروعة وفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستدعم بقوة نظام التجارة المتعدد الأطراف والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي.وجاء إعلان وزراة التجارة الصينية بعد ساعات من إعلان التلفزيون الصيني المركزي، أن بكين تعتزم زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الأميركية بنسبة 41% لتصل إلى 125%، بدءًا من 12 نيسان/ أبريل الجاري.وجاء في تقرير القناة التلفزيونية: "بدءًا من 12 نيسان/ أبريل 2025، سيتم تعديل الرسوم الجمركية الإضافية على السلع المستوردة القادمة من الولايات المتحدة، من 84 بالمئة إلى 125 بالمئة".أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق من اليوم، أنه في حروب الرسوم الجمركية، لا يوجد منتصر، مشددا على ضرورة أن تقف الصين والاتحاد الأوروبي معا لحماية مصالحهما والقواعد الدولية.وأكد شي جين بينغ، أن الصين اعتمدت على مدى السبعين عاما الماضية دائما على قوتها الذاتية ونضالها المستمر وعملها الجاد في تنميتها، وأضاف: "لم تعتمد الصين أبدا على رحمة أحد وبالتأكيد لم تخش الضغوط غير المعقولة".وفي الثاني من أبريل/نيسان الجاري، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي 10٪. لكن معظم البلدان ستواجه معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها على أساس العجز التجاري الأمريكي مع بلد معين، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.الخارجية الروسية تعلق على "حرب الرسوم الجمركية" بين أمريكا والصينالخارجية الصينية: سنقاتل حتى النهاية ضد تهديدات واشنطن

https://sarabic.ae/20250411/الرئيس-الصيني-لا-يوجد-منتصر-في-حرب-الرسوم-الجمركية-ومعارضة-العالم-تعني-عزل-نفسك-1099434665.html

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