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"حتى قبعة ترامب صينية"... بكين تسخر من الرسوم الجمركية الأمريكية
"حتى قبعة ترامب صينية"... بكين تسخر من الرسوم الجمركية الأمريكية
سبوتنيك عربي
سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T13:55+0000
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ونشرت ماو نينغ، على منصة "إكس" صورة لقبعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" الشهير الذي استخدمه ترامب، مع ملصق "صُنع في الصين"، للدلالة على أن تلك القبعات تصنع في بلادها وليس في أمريكا.وظهرت إلى جانب تلك القبعات الحمراء التي طالما ارتداها ترامب خلال حملاته الانتخابية، سعرها وقد قفز من 50 دولاراً إلى 77 دولاراً، في إشارة إلى ارتفاع أسعار البضائع الصينية في أمريكا جراء الرسوم الجمركية.وجاءت هذه السخرية في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على المنتجات الصينية.وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.ولكن الرئيس الأمريكي قال، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلق على الفور الرسوم الجمركية، على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما.ورفعت الصين معدل التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84% مقارنة بـ 34% أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الخميس.وجاء ذلك ردا على قيام قيادة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.وقال ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه في ضوء "عدم احترام" الصين المزعوم للأسواق العالمية، فإن مسؤولي واشنطن سيرفعون على الفور الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

"حتى قبعة ترامب صينية"... بكين تسخر من الرسوم الجمركية الأمريكية

13:55 GMT 10.04.2025
© Getty Images / Drew Angerer الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
 الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Getty Images / Drew Angerer
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سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأمريكا.
ونشرت ماو نينغ، على منصة "إكس" صورة لقبعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" الشهير الذي استخدمه ترامب، مع ملصق "صُنع في الصين"، للدلالة على أن تلك القبعات تصنع في بلادها وليس في أمريكا.
وظهرت إلى جانب تلك القبعات الحمراء التي طالما ارتداها ترامب خلال حملاته الانتخابية، سعرها وقد قفز من 50 دولاراً إلى 77 دولاراً، في إشارة إلى ارتفاع أسعار البضائع الصينية في أمريكا جراء الرسوم الجمركية.
وجاءت هذه السخرية في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على المنتجات الصينية.
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وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.

وكان المعدل الأساسي 10%، حيث واجهت معظم البلدان معدلات أعلى، والتي أوضح مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، أنه تم حسابها على أساس العجز التجاري لأمريكا مع بلد معين، لتحقيق التوازن بدلاً من العجز.

ولكن الرئيس الأمريكي قال، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلق على الفور الرسوم الجمركية، على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما.
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ورفعت الصين معدل التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84% مقارنة بـ 34% أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الخميس.
وجاء ذلك ردا على قيام قيادة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.
وقال ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه في ضوء "عدم احترام" الصين المزعوم للأسواق العالمية، فإن مسؤولي واشنطن سيرفعون على الفور الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.
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