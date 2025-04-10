https://sarabic.ae/20250410/حتى-قبعة-ترامب-صينية-بكين-تسخر-من-الرسوم-الجمركية-الأمريكية-1099417523.html

"حتى قبعة ترامب صينية"... بكين تسخر من الرسوم الجمركية الأمريكية

"حتى قبعة ترامب صينية"... بكين تسخر من الرسوم الجمركية الأمريكية

سبوتنيك عربي

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك من خلال منشور على وسائل التواصل... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T13:55+0000

2025-04-10T13:55+0000

2025-04-10T13:55+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0a/1099417167_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_4e73ab2c77c890f22f554a33e647946c.jpg

ونشرت ماو نينغ، على منصة "إكس" صورة لقبعة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تحمل شعار "اجعل أمريكا عظيمة مجددًا" الشهير الذي استخدمه ترامب، مع ملصق "صُنع في الصين"، للدلالة على أن تلك القبعات تصنع في بلادها وليس في أمريكا.وظهرت إلى جانب تلك القبعات الحمراء التي طالما ارتداها ترامب خلال حملاته الانتخابية، سعرها وقد قفز من 50 دولاراً إلى 77 دولاراً، في إشارة إلى ارتفاع أسعار البضائع الصينية في أمريكا جراء الرسوم الجمركية.وجاءت هذه السخرية في سياق تصاعد التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، بعد أن فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية على المنتجات الصينية.وفي الثاني من أبريل/نيسان، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.ولكن الرئيس الأمريكي قال، يوم أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعلق على الفور الرسوم الجمركية، على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يوما.ورفعت الصين معدل التعريفات الجمركية الإضافية على السلع الأميركية المستوردة إلى 84% مقارنة بـ 34% أعلنت عنها في وقت سابق اليوم الخميس.وجاء ذلك ردا على قيام قيادة واشنطن برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 104%.وقال ترامب، يوم الأربعاء الماضي، إنه في ضوء "عدم احترام" الصين المزعوم للأسواق العالمية، فإن مسؤولي واشنطن سيرفعون على الفور الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 125%.

https://sarabic.ae/20250410/الكرملين-يكشف-عن-موضوع-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطبنول-1099405029.html

https://sarabic.ae/20250410/الخارجية-الصينية-سنقاتل-حتى-النهاية-ضد-تهديدات-واشنطن-1099401097.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن