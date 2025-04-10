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القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية ومرافق تخزين أسلحة صاروخية أوكرانية
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https://sarabic.ae/20250410/الكرملين-يكشف-عن-موضوع-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطبنول-1099405029.html
الكرملين يكشف عن موضوع المحادثات الروسية الأمريكية في إسطبنول
الكرملين يكشف عن موضوع المحادثات الروسية الأمريكية في إسطبنول
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T11:16+0000
2025-04-10T11:16+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".وأوضح بيسكوف أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.وقال بيسكوف للصحفيين: "هناك تفهم على أن الجميع مهتمون بتسوية سريعة؛ ولكن مع التقيد بمصالح الأطراف، بالنسبة لنا، هذا، في المقام الأول- التقيّد بمصالحنا الخاصة، التقيد بمصالح روسيا".وصرح بيسكوف، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين: "كل هذا لا بد أن يكون له عواقب وخيمة على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، نحن نتابع عن كثب ما يحدث، وندرس هذه العواقب المحتملة بعناية".وأردف: "سيكون هناك عواقب بالفعل، ولن تتنازل روسيا الاتحادية أبدًا عن حقوقها في أصولها الخاصة ولن تتنازل عن حمايتها".وفي معرض حديثة عن رأي الكرملين في الضغوط التي يتعرض لها فولين من الاتحاد الأوروبي بعد تصريحاته: " للأسف، في الأشهر الأخيرة، أصبح ظاهراً، بشكل متزايد، التوجه نحو الاضطهاد السياسي في البلدان الأوروبية والمؤسسات الأوروبية، بحق أولئك السياسيين، الذين لا تتوافق آراؤهم مع التيار السائد".موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرة
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https://sarabic.ae/20250225/أمريكا-واشنطن-ترغب-في-مناقشة-موضوع-الأصول-الروسية-المجمدة-مع-موسكو-1098174913.html
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روسيا

الكرملين يكشف عن موضوع المحادثات الروسية الأمريكية في إسطبنول

11:16 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات الدبلوماسية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".

وأشار بيسكوف إلى أنه خلال المحادثات لم يناقش الموضوع الأوكراني.

وأوضح بيسكوف أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.
وقال بيسكوف للصحفيين: "هناك تفهم على أن الجميع مهتمون بتسوية سريعة؛ ولكن مع التقيد بمصالح الأطراف، بالنسبة لنا، هذا، في المقام الأول- التقيّد بمصالحنا الخاصة، التقيد بمصالح روسيا".
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وعلّق بيسكوف على تصريحات فلاديمير زيلينسكي، بأن روسيا تحاول جر الصين إلى الصراع في أوكرانيا: "هذا غير صحيح، الصين تتخذ موقفًا متوازنًا، الصين شريكنا الاستراتيجي، ودولة صديقة... ولطالما اتخذت الصين موقفًا متوازنًا للغاية، لذا فإن زيلينسكي مخطئ".

وصرح بيسكوف، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين: "كل هذا لا بد أن يكون له عواقب وخيمة على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، نحن نتابع عن كثب ما يحدث، وندرس هذه العواقب المحتملة بعناية".

وأردف بيسكوف بأنه لا يمكن الافتراض أن الدول الأوروبية قامت بمراجعة سياساتها تجاه الأصول الروسية والتوجه غير جيد.

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وقال بيسكوف، ردا على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول ما إذا كان يمكن اعتبار أن الدول الأوروبية، بدأت في إعادة النظر بموقفها بشأن الأصول الروسية المجمدة بشكل غير قانوني: "لا، لا يمكنك التفكير بهذه الطريقة، الاتجاه ليس جيداً حتى الآن، ولكننا نعلم أن بعض البلدان لا تشترك في هذا النهج، لأنها تدرك العواقب القانونية الحتمية لمثل هذه الإجراءات".
وأردف: "سيكون هناك عواقب بالفعل، ولن تتنازل روسيا الاتحادية أبدًا عن حقوقها في أصولها الخاصة ولن تتنازل عن حمايتها".
وفي معرض حديثة عن رأي الكرملين في الضغوط التي يتعرض لها فولين من الاتحاد الأوروبي بعد تصريحاته: " للأسف، في الأشهر الأخيرة، أصبح ظاهراً، بشكل متزايد، التوجه نحو الاضطهاد السياسي في البلدان الأوروبية والمؤسسات الأوروبية، بحق أولئك السياسيين، الذين لا تتوافق آراؤهم مع التيار السائد".
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