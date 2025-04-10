https://sarabic.ae/20250410/الكرملين-يكشف-عن-موضوع-المحادثات-الروسية-الأمريكية-في-إسطبنول-1099405029.html

الكرملين يكشف عن موضوع المحادثات الروسية الأمريكية في إسطبنول

الكرملين يكشف عن موضوع المحادثات الروسية الأمريكية في إسطبنول

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة في إسطنبول، عبر وزارتي خارجية البلدين تتعلق حصريا بتطبيع العلاقات... 10.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-10T11:16+0000

2025-04-10T11:16+0000

2025-04-10T11:16+0000

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: "هذه مفاوضات بين وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الخارجية الأمريكية، تتعلق حصريا بقضايا تنظيم وتطبيع العلاقات الثنائية".وأوضح بيسكوف أن الجميع مهتمون بالتوصل إلى حل سريع للصراع في أوكرانيا مع احترام مصالح الأطراف.وقال بيسكوف للصحفيين: "هناك تفهم على أن الجميع مهتمون بتسوية سريعة؛ ولكن مع التقيد بمصالح الأطراف، بالنسبة لنا، هذا، في المقام الأول- التقيّد بمصالحنا الخاصة، التقيد بمصالح روسيا".وصرح بيسكوف، ردًا على سؤال حول موقف الكرملين من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع نسبة الرسوم الجمركية على الواردات من الصين: "كل هذا لا بد أن يكون له عواقب وخيمة على التجارة العالمية والاقتصاد العالمي، نحن نتابع عن كثب ما يحدث، وندرس هذه العواقب المحتملة بعناية".وأردف: "سيكون هناك عواقب بالفعل، ولن تتنازل روسيا الاتحادية أبدًا عن حقوقها في أصولها الخاصة ولن تتنازل عن حمايتها".وفي معرض حديثة عن رأي الكرملين في الضغوط التي يتعرض لها فولين من الاتحاد الأوروبي بعد تصريحاته: " للأسف، في الأشهر الأخيرة، أصبح ظاهراً، بشكل متزايد، التوجه نحو الاضطهاد السياسي في البلدان الأوروبية والمؤسسات الأوروبية، بحق أولئك السياسيين، الذين لا تتوافق آراؤهم مع التيار السائد".موسكو: الوجود العسكري الأجنبي في أوكرانيا يشكل تهديدا لروسيا وهناك خطر المواجهة المباشرة

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