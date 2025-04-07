https://sarabic.ae/20250407/الكرملين-بوتين-يؤيد-وقف-إطلاق-النار-ولكن-من-الضروري-توضيح-كل-الفروق-في-موقف-كييف-1099291662.html

الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف

الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-07T10:34+0000

2025-04-07T10:34+0000

2025-04-07T10:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال بيسكوف، للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان الجاري، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب.وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250407/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-6-مرات-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099290527.html

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