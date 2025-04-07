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Военнослужащий ВС РФ на новых освобожденных территориях в ДНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/الكرملين-بوتين-يؤيد-وقف-إطلاق-النار-ولكن-من-الضروري-توضيح-كل-الفروق-في-موقف-كييف-1099291662.html
الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف
الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T10:34+0000
2025-04-07T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال بيسكوف، للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان الجاري، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب.وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف

10:34 GMT 07.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".

وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الضربات العسكرية الروسية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا عدم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية الأوكرانية.

وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:55 GMT
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".

وقال بيسكوف، للصحفيين: "نتابع عن كثب الوضع الذي يتسم حاليًا بعدم الاستقرار والتوتر والانفعال الشديد، وكل هذا مرتبط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم".

وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان الجاري، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب.
وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
‌‏روبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
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