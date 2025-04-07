https://sarabic.ae/20250407/الكرملين-بوتين-يؤيد-وقف-إطلاق-النار-ولكن-من-الضروري-توضيح-كل-الفروق-في-موقف-كييف-1099291662.html
الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف
الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T10:34+0000
2025-04-07T10:34+0000
2025-04-07T10:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بيسكوف، للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان الجاري، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب.وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسيةروبيو: ما زلنا متفائلين بشأن السلام في أوكرانيا
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: بوتين يؤيد وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق في موقف كييف
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يؤيد ضرورة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري توضيح كل الفروق الدقيقة في موقف كييف.
وقال بيسكوف، للصحفيين: "الرئيس بوتين، يؤيد بقوة ضرورة وقف إطلاق النار، ولكن قبل ذلك، ثمة أسئلة كثيرة يجب الإجابة عليها، هذه الأسئلة عالقة، ولم يُجب عليها أحد بعد. ويرتبط هذا الأمر بضعف نظام كييف وعجزه عن ضبط تصرفات عدد من الوحدات المتطرفة، التي لا تطيع كييف، ويرتبط هذا أيضًا بخطط عسكرة كييف. كل هذه التفاصيل الدقيقة لا تزال مطروحة".
وذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، بأن الضربات العسكرية الروسية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية في أوكرانيا، مؤكدًا عدم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية الأوكرانية.
وأردف بيسكوف: "ضرباتنا العسكرية تقتصر على أهداف عسكرية وشبه عسكرية (في أوكرانيا). لا يتم شن أي هجمات على البنية التحتية الاجتماعية".
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية، قال بيسكوف: "وضع الاقتصاد العالمي متوتر للغاية ومليء بالتوقعات السلبية على خلفية تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية".
وقال بيسكوف، للصحفيين: "نتابع عن كثب الوضع الذي يتسم حاليًا بعدم الاستقرار والتوتر والانفعال الشديد، وكل هذا مرتبط بقرار الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض رسوم جمركية على معظم دول العالم".
وأكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، يوم الثلاثاء 1 أبريل/ نيسان الجاري، أن موسكو لم تر من ترامب بعد أي إشارات إلى كييف بشأن إنهاء الحرب.
وقال ريابكوف خلال مقابلة: "لم نسمع من (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، إشارةً إلى كييف لإنهاء الحرب. كل ما هو موجود اليوم هو محاولة إيجاد خطة تمكّننا من تحقيق وقف إطلاق النار أولًا، كما يظن الأمريكيون. ثم ننتقل إلى نماذج وخطط أخرى، والتي في تقديرنا، لا مكان فيها لمطلبنا الرئيسي اليوم، ألا وهو حل المشكلات المرتبطة بالأسباب الجذرية لهذا الصراع. يجب معالجة ذلك".