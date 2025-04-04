https://sarabic.ae/20250404/الخارجية-الروسية-كييف-بهجماتها-على-المدنيين-في-روسيا-تظهر-أن-خططها-لا-تتضمن-تحقيق-تسوية-سياسية-1099222828.html
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين الروس تشير إلى أن... 04.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-04T14:52+0000
2025-04-04T14:52+0000
2025-04-04T14:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضافت زاخاروفا في تعليق لها، أن "كل هذه الحقائق تشير إلى أن خطط المجلس العسكري في كييف لا تتضمن وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية للصراع".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعات كورسك وبيلغورود وزابوروجيه.ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".
https://sarabic.ae/20250404/الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099218239.html
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين الروس تشير إلى أن وقف إطلاق النار ليس جزءًا من خطط نظام كييف، الذي ليس لديه إرادة للسلام.
وأضافت زاخاروفا في تعليق لها، أن "كل هذه الحقائق تشير إلى أن خطط المجلس العسكري في كييف لا تتضمن وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية للصراع".
ووفقا لزاخاروفا، فإنه "ليس لدى نظام زيلينسكي إرادة سياسية للسلام. إن زمرته مهووسة بشكل كبير بإراقة الدماء والإرهاب والتسبب في الأذى والمعاناة القصوى للسكان المدنيين".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعات كورسك وبيلغورود وزابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان لها: "على مدى الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية".
ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".