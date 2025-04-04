https://sarabic.ae/20250404/الخارجية-الروسية-كييف-بهجماتها-على-المدنيين-في-روسيا-تظهر-أن-خططها-لا-تتضمن-تحقيق-تسوية-سياسية-1099222828.html

الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية

الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الهجمات المستمرة التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على المدنيين الروس تشير إلى أن... 04.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-04T14:52+0000

2025-04-04T14:52+0000

2025-04-04T14:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضافت زاخاروفا في تعليق لها، أن "كل هذه الحقائق تشير إلى أن خطط المجلس العسكري في كييف لا تتضمن وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية للصراع".أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، بأنه خلال الـ 24 الساعة الماضية، نفذت القوات الأوكرانية أربع هجمات على البنية التحتية للطاقة الروسية في جمهورية لوغانسك الشعبية ومقاطعات كورسك وبيلغورود وزابوروجيه.ووفقًا للوزارة، في 2 أبريل/ نيسان، الساعة 00.43 في لوغانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة دون طيار أوكرانية على محطة توزيع الغاز سفاتوفو، التابعة لفرع شركة "تشيرنوموري للنفط والغاز"، تضررت المعدات واشتعلت فيها النيران، وتوقفت إمدادات الغاز لأكثر من 11 ألف مستهلك".

https://sarabic.ae/20250404/الجيش-الروسي-يكبد-نظام-كييف-خسائر-فادحة-على-محور-كورسك-1099218239.html

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