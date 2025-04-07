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الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250407/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-6-مرات-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099290527.html
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T09:55+0000
2025-04-07T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".وبحسب بيان الدفاع، في مقاطعة روستوف، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية منشأتي للطاقة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على السكان.وأشارت إلى أنه في مقاطعة فورونيج الروسية، تمت مهاجمة منشأة للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي خيرسون وبريانسك، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار البيان إلى أن في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القصف المدفعي المتعمد للقوات المسلحة الأوكرانية على محطة كهربائية فرعية انقطع محول ونشب حريق وتُركت المؤسسة المجتمعية "شركة مياه دونباس" في دونيتسك بدون مصدر للطاقة.
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روسيا

وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية

09:55 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 07.04.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".
وبحسب بيان الدفاع، في مقاطعة روستوف، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية منشأتي للطاقة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على السكان.
وأشارت إلى أنه في مقاطعة فورونيج الروسية، تمت مهاجمة منشأة للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي خيرسون وبريانسك، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القصف المدفعي المتعمد للقوات المسلحة الأوكرانية على محطة كهربائية فرعية انقطع محول ونشب حريق وتُركت المؤسسة المجتمعية "شركة مياه دونباس" في دونيتسك بدون مصدر للطاقة.
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