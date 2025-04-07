https://sarabic.ae/20250407/وزارة-الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستهدف-منشآت-الطاقة-الروسية-6-مرات-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1099290527.html
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية. 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T09:55+0000
2025-04-07T09:55+0000
2025-04-07T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".وبحسب بيان الدفاع، في مقاطعة روستوف، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية منشأتي للطاقة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على السكان.وأشارت إلى أنه في مقاطعة فورونيج الروسية، تمت مهاجمة منشأة للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي خيرسون وبريانسك، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.وأشار البيان إلى أن في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القصف المدفعي المتعمد للقوات المسلحة الأوكرانية على محطة كهربائية فرعية انقطع محول ونشب حريق وتُركت المؤسسة المجتمعية "شركة مياه دونباس" في دونيتسك بدون مصدر للطاقة.
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روسيا
وزارة الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف منشآت الطاقة الروسية 6 مرات خلال الـ24 الساعة الماضية
09:55 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 10:00 GMT 07.04.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية نفذت 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 6 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".
وبحسب بيان الدفاع، في مقاطعة روستوف، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية منشأتي للطاقة الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء على السكان.
وأشارت إلى أنه في مقاطعة فورونيج الروسية، تمت مهاجمة منشأة للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي خيرسون وبريانسك، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشار البيان إلى أن في جمهورية دونيتسك الشعبية نتيجة القصف المدفعي المتعمد للقوات المسلحة الأوكرانية على محطة كهربائية فرعية انقطع محول ونشب حريق وتُركت المؤسسة المجتمعية "شركة مياه دونباس" في دونيتسك بدون مصدر للطاقة.