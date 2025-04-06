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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250406/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-7-هجمات-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-24-ساعة-1099258440.html
الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة
الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية. 06.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-06T10:03+0000
2025-04-06T10:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".وأشارت إلى أنه في مقاطعة بريانسك الروسية، تمت مهاجمة 3 منشأت للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي روستوف وفورونيج الروسيتين، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 14 مرة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
https://sarabic.ae/20250404/الخارجية-الروسية-كييف-بهجماتها-على-المدنيين-في-روسيا-تظهر-أن-خططها-لا-تتضمن-تحقيق-تسوية-سياسية-1099222828.html
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روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة

10:03 GMT 06.04.2025 (تم التحديث: 10:30 GMT 06.04.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2025
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".

وبحسب بيان الدفاع، في جمهورية القرم الروسية، هاجمت طائرة مسيرة أوكرانية، خط الجهد العالي في محطة "أوستروفسكايا - كوفيلنوي".

وأشارت إلى أنه في مقاطعة بريانسك الروسية، تمت مهاجمة 3 منشأت للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي روستوف وفورونيج الروسيتين، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.

وتابع البيان: "هكذا، فمنذ إعلان زيلينسكي، أن نظام كييف قد امتثل، حسب زعمه، لاتفاق وقف الضربات على البنية التحتية للطاقة الروسية، ابتداء من 18 مارس (آذار الماضي) من هذا العام، لم تتوقف القوات المسلحة الأوكرانية، في الواقع، عن مهاجمة منشآت الطاقة الروسية ولو ليوم واحد".

ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 14 مرة.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2025
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الخارجية الروسية: كييف بهجماتها على المدنيين في روسيا تظهر أن خططها لا تتضمن تحقيق تسوية سياسية
4 أبريل, 14:52 GMT
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.

وأعلن الكرملين، في 25 مارس الماضي، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية، الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.

ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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