https://sarabic.ae/20250406/الدفاع-الروسية-كييف-نفذت-7-هجمات-على-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-خلال-24-ساعة-1099258440.html

الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: كييف نفذت 7 هجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال 24 ساعة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، نفذت 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا، خلال الـ24 الساعة الماضية. 06.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-06T10:03+0000

2025-04-06T10:03+0000

2025-04-06T10:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "خلال الـ24 الساعة الماضية، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية 7 هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة في روسيا".وأشارت إلى أنه في مقاطعة بريانسك الروسية، تمت مهاجمة 3 منشأت للطاقة ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن السكان. ووفقا للبيان، فقد تمت مهاجمة منشآت أخرى في مقاطعتي روستوف وفورونيج الروسيتين، وتضررت نتيجة ضربات القوات المسلحة الأوكرانية.ويوم أمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال الـ24 الساعة الماضية، هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، منشآت البنية التحتية للطاقة الروسية 14 مرة.وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن، من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.ونشر الكرملين عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، قائمة المنشآت الروسية والأوكرانية المتفق عليها بين الجانبين الروسي والأمريكي، والتي تقع تحت الحظر المؤقت على الهجمات على نظام الطاقة.الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلادروسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

https://sarabic.ae/20250404/الخارجية-الروسية-كييف-بهجماتها-على-المدنيين-في-روسيا-تظهر-أن-خططها-لا-تتضمن-تحقيق-تسوية-سياسية-1099222828.html

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