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https://sarabic.ae/20250328/الكرملين-روسيا-تلاحظ-عدم-سيطرة-القيادة-الأوكرانية-على-القوات-المسلحة-في-البلاد-1099034531.html
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T12:16+0000
2025-03-28T12:16+0000
الكرملين
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، هناك انعدام تام للسيطرة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الناحية الموضوعية، فإن جميع شرائح القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستمع إلى أوامر قيادة البلاد".ونوّه بيسكوف، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي.وقال بيسكوف، للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع قد أثير خلال محادثات الرياض، وما الذي تستعد روسيا للقيام به لوقف مثل هذا التوجه: "محاولات تنفيذ هذه الضربات (على البنية التحتية للطاقة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية) مستمرة بشكل يومي".وقال بيسكوف، للصحفيين، "كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نفوذ التشكيلات القومية في أوكرانيا مثل "آزوف" في تزايد مستمر، حيث تتحول هذه التشكيلات إلى تنظيم، والواضح أن الوضع يتجه نحو فقدان السيطرة". وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس". وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250321/الكرملين-استهداف-محطة-سودجا-يكشف-مرة-أخرى-مدى-مصداقية-كييف-1098842719.html
https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسنوي-بيرفويي-في-مقاطعة-خاركوف-1099032378.html
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الكرملين, روسيا
الكرملين, روسيا

الكرملين: روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة الأوكرانية على القوات المسلحة في البلاد

12:16 GMT 28.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تلاحظ عدم سيطرة القيادة في كييف، على القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال بيسكوف للصحفيين: "في الواقع، هناك انعدام تام للسيطرة من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الناحية الموضوعية، فإن جميع شرائح القوات المسلحة الأوكرانية، لا تستمع إلى أوامر قيادة البلاد".
تستمر محاولات ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية للطاقة في روسيا، وبناء على ذلك، إذا انضمت أوكرانيا إلى الوقف الاختياري وأعطت الأوامر المناسبة لقواتها المسلحة، فمن الواضح أنه لا يتم تنفيذها.
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ونوّه بيسكوف، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية، تحاول ضرب منشآت الطاقة في روسيا بشكل يومي.
وقال بيسكوف، للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع قد أثير خلال محادثات الرياض، وما الذي تستعد روسيا للقيام به لوقف مثل هذا التوجه: "محاولات تنفيذ هذه الضربات (على البنية التحتية للطاقة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية) مستمرة بشكل يومي".

وأكد بيسكوف، أن التشكيلات القومية في أوكرانيا مثل "آزوف" المصنفة كمنظمة إرهابية في روسيا، تكتسب قوة وتمارس نفوذا متزايدا في البلاد.

وقال بيسكوف، للصحفيين، "كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نفوذ التشكيلات القومية في أوكرانيا مثل "آزوف" في تزايد مستمر، حيث تتحول هذه التشكيلات إلى تنظيم، والواضح أن الوضع يتجه نحو فقدان السيطرة".
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وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، وجّهت ضربة مزدوجة باستخدام صواريخ "هيمارس" على محطة قياس الغاز "سودجا"، وتم تدمير المحطة.

وجاء في بيان الدفاع الروسية، أنه وعلى مدى الـ24 الساعة الماضية، واصل نظام كييف هجماته على البنية التحتية للطاقة الروسية، باستخدام أنواع مختلفة من الطائرات المسيرة، فضلًا عن نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "هيمارس".
وأضاف البيان أنه "في يوم 28 مارس (آذار الجاري)، وفي حوالي الساعة 10:20، شن نظام كييف هجومًا باستخدام صواريخ "هيمارس"، وفقًا لمعلومات أولية، على محطة قياس الغاز "سودجا"، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير وتدمير منشأة الطاقة تقريبًا".
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
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