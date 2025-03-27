https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات كييف استهدفت منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك. 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T11:58+0000
2025-03-27T11:58+0000
2025-03-27T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن وقف الضربات المزعومة على منشآت الطاقة الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية ضرب البنية التحتية للطاقة".وأضاف البيان: "أيضا وفي حوالي الساعة 17.00، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم بالقرب من رأس تارخانكوت، حاولت استهداف البنية التحتية لمنشأة الغاز "غليبوفسكويه" لتخزين الغاز تحت الأرض".وتابع البيان: "في 27 مارس حوالي الساعة 7 صباحًا في مقاطعة بريانسك خرجت محطة محولات فرعية كاملة عن الخدمة نتيجة قصف مدفعي مستهدف على منشأة "بريانسك إينيرغو".وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا
https://sarabic.ae/20250326/موسكو-كييف-تسعى-من-خلال-ضرب-البنية-التحتية-للطاقة-في-روسيا-إلى-تعطيل-أي-اتفاقات-سلام-1098978345.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك
أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات كييف استهدفت منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن وقف الضربات المزعومة على منشآت الطاقة الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية ضرب البنية التحتية للطاقة".
وتابع البيان: "في يوم 26 مارس/آذار حوالي الساعة 17:00 في مقاطعة بريانسك، نتيجة لهجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية على منشأة "بريانسك إينيرغو"، تم فصل خط عالي الجهد 10 كيلو فولت، وخروج محولات فرعية عن العمل مع توقف إمدادات الطاقة للمستهلكين في منطقة كليموفسكي".
وأضاف البيان: "أيضا وفي حوالي الساعة 17.00، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم بالقرب من رأس تارخانكوت، حاولت استهداف البنية التحتية لمنشأة الغاز "غليبوفسكويه" لتخزين الغاز تحت الأرض".
وتابع البيان: "في 27 مارس حوالي الساعة 7 صباحًا في مقاطعة بريانسك خرجت محطة محولات فرعية كاملة عن الخدمة نتيجة قصف مدفعي مستهدف على منشأة "بريانسك إينيرغو".
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على قائمة من المنشآت الروسية والأوكرانية الخاضعة للحظر المؤقت على توجيه ضربات لأنظمة الطاقة.
وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومً
ا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.