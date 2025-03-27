https://sarabic.ae/20250327/الدفاع-الروسية-قوات-كييف-تستهدف-منشأة-بريانسك-إينيرغو-في-مقاطعة-كورسك-1098996910.html

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية: قوات كييف تستهدف منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزراة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات كييف استهدفت منشأة "بريانسك إينيرغو" في مقاطعة كورسك. 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T11:58+0000

2025-03-27T11:58+0000

2025-03-27T11:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على الرغم من تصريحات نظام كييف بشأن وقف الضربات المزعومة على منشآت الطاقة الروسية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ24 الساعة الماضية ضرب البنية التحتية للطاقة".وأضاف البيان: "أيضا وفي حوالي الساعة 17.00، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة مسيرة هجومية أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم بالقرب من رأس تارخانكوت، حاولت استهداف البنية التحتية لمنشأة الغاز "غليبوفسكويه" لتخزين الغاز تحت الأرض".وتابع البيان: "في 27 مارس حوالي الساعة 7 صباحًا في مقاطعة بريانسك خرجت محطة محولات فرعية كاملة عن الخدمة نتيجة قصف مدفعي مستهدف على منشأة "بريانسك إينيرغو".وأوضح الكرملين أن وقف الهجمات المؤقت يستمر لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس/آذار ويمكن تمديده بالاتفاق المتبادل.الخارجية الروسية: لافروف سيتحدث عن بعض جوانب المحادثات مع الأمريكيين في الرياضالبيت الأبيض: المفاوضات الأمريكية مع روسيا وأوكرانيا في الرياض تسير بشكل جيد جدا

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