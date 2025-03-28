https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسنوي-بيرفويي-في-مقاطعة-خاركوف-1099032378.html
القوات الروسية تحرر بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تحرر بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T10:48+0000
2025-03-28T10:48+0000
2025-03-28T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، نتيجة للعمليات النشطة والدؤوبة، بتحرير قرية كراسنوي بيرفويي التابعة لمقاطعة خاركوف".وأوضحت الوزارة أنه "وخلال أسبوع، نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدات ميرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى الضربات الاستراتيجية التي شنها الجيش الروسي ضد قوات نظام كييف، خلال أسبوع في الفترة من 22 إلى 28 مارس (آذار الجاري)، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة".وأردف البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك".ونتيجة للإجراءات الحاسمة، تم تحرير قرية غوغوليفكا، وأصابت الغارات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، القوة البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محوري خاركوف وبيلغورود.كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتعزيز مواقعها، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيان الدفاع الروسية إن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة سريبنيوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات الأوكرانية، ومركزا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية (فوستوك)، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة "أيدار" القومية.كما حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة مالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحرت الوحدات العسكرية الأوكرانية ودمرت المعدات التابعة لقوات نظام كييف.وختم البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ 29"، تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، و27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، و20 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1160 طائرة مسيرة".الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوغوليفكا-في-مقاطعة-كورسك-1099026519.html
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html
https://sarabic.ae/20250328/صواريخ-روسية-دقيقة-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1099023156.html
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روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحرر بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف
10:48 GMT 28.03.2025 (تم التحديث: 11:41 GMT 28.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، نتيجة للعمليات النشطة والدؤوبة، بتحرير قرية كراسنوي بيرفويي التابعة لمقاطعة خاركوف".
وأوضحت الوزارة أنه "وخلال أسبوع، نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدات ميرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر العدو أكثر من 1640 جنديًا، و3 دبابات و11 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك 3 ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113"، و3 مركبات مدرعة من طراز "هامفي" أمريكية الصنع.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى الضربات الاستراتيجية التي شنها الجيش الروسي ضد قوات نظام كييف، خلال أسبوع في الفترة من 22 إلى 28 مارس (آذار الجاري)، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة".
ونتيجة لذلك، تم دك البنية التحتية للمطارات العسكرية ومركز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية، ومراكز القيادة ومخازن التجميع ومواقع التدريب لمشغلي الطائرات الهجومية المسيرة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، وكذلك أماكن النشر المؤقت للقوميين المتطرفين والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وأردف البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك".
ونتيجة للإجراءات الحاسمة، تم تحرير قرية غوغوليفكا، وأصابت الغارات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، القوة البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محوري خاركوف وبيلغورود.
وعلى مدى أسبوع، في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو 2190 عسكريا و6 دبابات و43 عربة قتالية مدرعة و103 مركبات، وتم تدمير 45 مدفعا ميدانيا و5 محطات حرب إلكترونية.
كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتعزيز مواقعها، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى مدار أسبوع، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، على هذا المحور، ما يصل إلى 2035 عسكريًا و4 دبابات و22 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 39 آلية و15 مدفعا ميدانيا، منها 3 مدافع من إنتاج دول الناتو، و5 محطات للحرب الإلكترونية، و10 مستودعات ذخيرة ميدانية، ومستودعين للوقود.
وقال بيان الدفاع الروسية إن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة سريبنيوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات الأوكرانية، ومركزا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية (فوستوك)، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 3355 عسكريًا، و4 دبابات و26 مركبة قتالية مدرعة، وتم تدمير 54 آلية و21 قطعة مدفعية، منها 3 مدافع غربية الصنع.
كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة "أيدار" القومية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 1015 عسكريًا، ودبابة و10 مدرعات قتالية و28 آلية و19 قطعة مدفعية ميدانية، منها 6 مدافع غربية الصنع، وتم تدمير 7 مستودعات للذخيرة والعتاد.
كما حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة مالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحرت الوحدات العسكرية الأوكرانية ودمرت المعدات التابعة لقوات نظام كييف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 545 عسكريًا، ودبابتين وناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113"، و38 سيارة و11 مدفعًا ميدانيًا، كما تم تدمير 4 محطات للحرب الإلكترونية و10 مستودعات للذخيرة.
وختم البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ 29"، تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، و27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، و20 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1160 طائرة مسيرة".