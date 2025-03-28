https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كراسنوي-بيرفويي-في-مقاطعة-خاركوف-1099032378.html

القوات الروسية تحرر بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية تحرر بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تمكنت من تحرير بلدة كراسنويه بيرفويي في مقاطعة خاركوف. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T10:48+0000

2025-03-28T10:48+0000

2025-03-28T11:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg

وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، نتيجة للعمليات النشطة والدؤوبة، بتحرير قرية كراسنوي بيرفويي التابعة لمقاطعة خاركوف".وأوضحت الوزارة أنه "وخلال أسبوع، نتيجة للعمليات الحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، بتحرير بلدات ميرنوي بجمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوي بيرفوي في مقاطعة خاركوف".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى الضربات الاستراتيجية التي شنها الجيش الروسي ضد قوات نظام كييف، خلال أسبوع في الفترة من 22 إلى 28 مارس (آذار الجاري)، حيث نفذت القوات المسلحة الروسية 7 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات هجومية مسيرة".وأردف البيان: "خلال الأسبوع، واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك".ونتيجة للإجراءات الحاسمة، تم تحرير قرية غوغوليفكا، وأصابت الغارات الجوية والطائرات المسيرة والمدفعية الروسية، القوة البشرية ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محوري خاركوف وبيلغورود.كما قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتعزيز مواقعها، مستهدفة تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وقال بيان الدفاع الروسية إن "قوات مجموعة "المركز" الروسية، حررت بلدة سريبنيوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث دحرت القوى العاملة ودمرت المعدات الأوكرانية، ومركزا لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية (فوستوك)، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".كما واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك كتيبة "أيدار" القومية.كما حررت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" الروسية، نتيجة للعمليات الحاسمة، بلدة مالي شيرباكي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحرت الوحدات العسكرية الأوكرانية ودمرت المعدات التابعة لقوات نظام كييف.وختم البيان: "خلال الأسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من طراز "ميغ 29"، تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية، و27 قنبلة جوية موجهة من طراز "جدام"، و20 صاروخ "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 1160 طائرة مسيرة".الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

https://sarabic.ae/20250328/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-غوغوليفكا-في-مقاطعة-كورسك-1099026519.html

https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-هجماته-على-البنية-التحتية-للطاقة-الروسية--1099025374.html

https://sarabic.ae/20250328/صواريخ-روسية-دقيقة-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1099023156.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, رصد عسكري