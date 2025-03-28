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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250328/صواريخ-روسية-دقيقة-تدمر-مصنعا-أوكرانيا-لإنتاج-الطائرات-المسيرة-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1099023156.html
صواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف... فيديو
صواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
استهدفت طائرات روسية مسيرة، أهدافا عسكرية في مدينة بوغودوخوف التابعة لمقاطعة خاركوف، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T07:37+0000
2025-03-28T07:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الوزارة، أن ثماني طائرات دون طيار من طراز "غيران-2"، شاركت بالهجوم، وكانت الأهداف عبارة عن مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار، ومخزن للقوات الأوكرانية.وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا وتكرارا، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

صواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف... فيديو

07:37 GMT 28.03.2025
© Sputnikصواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف
صواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
استهدفت طائرات روسية مسيرة، أهدافا عسكرية في مدينة بوغودوخوف التابعة لمقاطعة خاركوف، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع.
وأوضحت الوزارة، أن ثماني طائرات دون طيار من طراز "غيران-2"، شاركت بالهجوم، وكانت الأهداف عبارة عن مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار، ومخزن للقوات الأوكرانية.

ويظهر المقطع الموثق، المنشور من قبل الوزارة، الضربات متناهية الدقة، وما تلاها من انفجارات وحرائق في منشآت عسكرية.

وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على مرافق صناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا وتكرارا، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية
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