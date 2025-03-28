صواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف... فيديو
© Sputnikصواريخ روسية دقيقة تدمر مصنعا أوكرانيا لإنتاج الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف
© Sputnik
تابعنا عبر
استهدفت طائرات روسية مسيرة، أهدافا عسكرية في مدينة بوغودوخوف التابعة لمقاطعة خاركوف، بحسب مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع.
وأوضحت الوزارة، أن ثماني طائرات دون طيار من طراز "غيران-2"، شاركت بالهجوم، وكانت الأهداف عبارة عن مصنع لإنتاج الطائرات دون طيار، ومخزن للقوات الأوكرانية.
ويظهر المقطع الموثق، المنشور من قبل الوزارة، الضربات متناهية الدقة، وما تلاها من انفجارات وحرائق في منشآت عسكرية.
📹القوات الروسية تستهدف منشآت عسكرية أوكرانية في خاركوف— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 28, 2025
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لاستهداف طائرات مسيرة من طراز "غيران-2" لورشة تصنيع طائرات مسيرة ومستودع تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدة بوغودوخوف بمقاطعة خاركوف. pic.twitter.com/bG1d4mVPAX
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تنفذ القوات الروسية بانتظام هجمات مستهدفة على مواقع الأفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة، وكذلك على مرافق صناعة الدفاع والسيطرة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أكد السكرتير الصحفي الرئاسي دميتري بيسكوف مرارا وتكرارا، أن الجيش لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.