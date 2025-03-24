https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-في-صفوف-نظام-كييف-على-محور-كورسك-1098904037.html
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي عن العمليات القتالية في مقاطعة كورسك، والخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية. 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T11:57+0000
2025-03-24T11:57+0000
2025-03-24T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا.وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، وكذلك أليكسييفكا، وباسوفكا، وبلوفودي، وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، ولوكنيا، وميروبولي، وموغريتسا، ونوفايا سيتش، ونوفونيكولافكا، وأوبودي، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وخلال الـ 24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 190 جنديًا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات، وثلاث قطع مدفعية، وثلاث قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاث نقاط تحكم بالطائرات دون طيار.وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية، أكثر من 69700 عسكري، 400 دبابة، 326 مركبة قتالية للمشاة، 289 ناقلة جنود مدرعة، 2219 مركبة قتالية مدرعة، 2,532 سيارة، 583 قطعة مدفعية، 53 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس" وسبعة قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، وعشر مركبات نقل وتحميل، 121 محطة حرب إلكترونية، 18 رادارًا مضادًا للبطاريات، وعشرة رادارات للدفاع الجوي، 56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "سو أر-77"، وخمسة عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-عدة-محاور-1098898509.html
https://sarabic.ae/20250323/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1098871276.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة في صفوف نظام كييف على محور كورسك
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، في تقريرها اليومي عن العمليات القتالية في مقاطعة كورسك، والخسائر الفادحة التي تكبدتها القوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا.
وأضاف البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوات البشرية، والمعدات العسكرية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، وكذلك أليكسييفكا، وباسوفكا، وبلوفودي، وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا، وفلاديميروفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، ولوكنيا، وميروبولي، وموغريتسا، ونوفايا سيتش، ونوفونيكولافكا، وأوبودي، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
وخلال الـ 24 الساعة الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية
أكثر من 190 جنديًا، وتم تدمير ثلاث مركبات قتالية للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات، وثلاث قطع مدفعية، وثلاث قذائف هاون، ومحطة حرب إلكترونية، وثلاث نقاط تحكم بالطائرات دون طيار.
وفي المجمل، خلال القتال في اتجاه كورسك، خسرت القوات الأوكرانية، أكثر من 69700 عسكري، 400 دبابة، 326 مركبة قتالية للمشاة، 289 ناقلة جنود مدرعة،
2219 مركبة قتالية مدرعة، 2,532 سيارة، 583 قطعة مدفعية، 53 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس" وسبعة قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، 26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، وعشر مركبات نقل وتحميل، 121 محطة حرب إلكترونية، 18 رادارًا مضادًا للبطاريات، وعشرة رادارات للدفاع الجوي، 56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "سو أر-77"، وخمسة عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.