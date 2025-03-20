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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبات قتالية ومدرعة على محور كورسك، خلال الساعات... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T11:37+0000
2025-03-20T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية الخاصة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكرياً، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين، و16 سيارة، وبطارية مدفعية وأربعة مدافع هاون ومركزين لقيادة الطائرات المسيرة".وذكر البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا، وبلوفودي، وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وإيفولغانسكوي، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، ونوفايا سيتش، وأوبودي، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية على محور كورسك، بلغت أكثر من 68880 عسكريًا و399 دبابة و321 مركبة قتالية للمشاة و289 ناقلة جنود مدرعة و2206 مركبات قتالية مدرعة، 2489 سيارة، 568 قطعة مدفعية، و52 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، وسبعة قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10 رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمسة عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة للقوات الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
https://sarabic.ae/20250320/القوات-الروسية-تقصف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخائر-والأسلحة-1098803330.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

11:37 GMT 20.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبات قتالية ومدرعة على محور كورسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية الخاصة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكرياً، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين، و16 سيارة، وبطارية مدفعية وأربعة مدافع هاون ومركزين لقيادة الطائرات المسيرة".
وأضاف البيان أنه خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، الهزيمة بتشكيلات من لواءين هجوميين ميكانيكيين محمولين جواً، ولواء بحري تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وأوليشنيا.
وذكر البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا، وبلوفودي، وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وإيفولغانسكوي، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، ونوفايا سيتش، وأوبودي، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
09:50 GMT
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية على محور كورسك، بلغت أكثر من 68880 عسكريًا و399 دبابة و321 مركبة قتالية للمشاة و289 ناقلة جنود مدرعة و2206 مركبات قتالية مدرعة، 2489 سيارة، 568 قطعة مدفعية، و52 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، وسبعة قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10 رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمسة عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان زارة الدفاع أنه وفي اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا ريبيتسا، وأوغرويدي، وستيبوك في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
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