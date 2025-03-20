https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و19-آلية-عسكرية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1098805613.html

الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

الدفاع الروسية: تدمير دبابة و19 آلية عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 240 عسكرياً، ودبابة، ومركبات قتالية ومدرعة على محور كورسك، خلال الساعات... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T11:37+0000

2025-03-20T11:37+0000

2025-03-20T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية الخاصة: "خلال الساعات الـ24 الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 عسكرياً، وتم تدمير دبابة ومركبة قتالية للمشاة، ومركبتين مدرعتين، و16 سيارة، وبطارية مدفعية وأربعة مدافع هاون ومركزين لقيادة الطائرات المسيرة".وذكر البيان أن نيران العمليات التكتيكية، والطيران، والمدفعية، استهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية المعادية في مناطق غوغوليفكا، وغورنال، وغويفو، وأوليشنيا، بالإضافة إلى باسوفكا، وبلوفودي، وفيليكايا ريبيتسا، وفيسيلوفكا، وفودولاغي، وزورافكا، وزابسيلي، وإيفولغانسكوي، ولوكنيا، ومارينو، وميروبولي، ونوفايا سيتش، وأوبودي، وسادكي، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.وأشارت وزارة الدفاع إلى أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات العسكرية على محور كورسك، بلغت أكثر من 68880 عسكريًا و399 دبابة و321 مركبة قتالية للمشاة و289 ناقلة جنود مدرعة و2206 مركبات قتالية مدرعة، 2489 سيارة، 568 قطعة مدفعية، و52 قاذفة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بما في ذلك 13 قاذفة صواريخ "هيمارس"، وسبعة قاذفات صواريخ متعددة مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و26 منصة إطلاق صواريخ مضادة للطائرات، ومنصة ذاتية الحركة مضادة للطائرات، و10 مركبات نقل وتحميل، و120 محطة حرب إلكترونية، و18 رادارًا مضادًا للبطاريات، و10 رادارات للدفاع الجوي، و56 وحدة من المعدات الهندسية وغيرها، بما في ذلك 23 مركبة هندسية لإزالة العوائق، ووحدة واحدة لإزالة الألغام من طراز "يو أر-77"، وخمسة عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، بالإضافة إلى 15 مركبة مدرعة للإصلاح والاستعادة، ومركبة قيادة وأركان.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة للقوات الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.

https://sarabic.ae/20250320/القوات-الروسية-تقصف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخائر-والأسلحة-1098803330.html

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روسيا, رصد عسكري