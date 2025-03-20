https://sarabic.ae/20250320/القوات-الروسية-تقصف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخائر-والأسلحة-1098803330.html

القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة

القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة... 20.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-20T09:50+0000

2025-03-20T09:50+0000

2025-03-20T10:27+0000

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وجاء في بيان زارة الدفاع أنه وفي اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا ريبيتسا، وأوغرويدي، وستيبوك في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء دفاع محلي، ولواء الحرس الوطني من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات تيشينكيفكا، كوندراشوفكا، كوبيانسك، نوفوسيرغييفكا وكاتيرينوفكا في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر أهمية، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية آلية، ولواء محمولا جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، وثلاثة ألوية للحرس الوطني، في مناطق بلدات سيفيرسك، ودرونوفكا، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبوليه، وشيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بالأرواح والمعدات بلغت نحو 180 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر 155 ملم من طراز "إف إتش ـ 70" بريطاني الصنع، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين للدفاع الجوي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وفيسيلوي، وفوسكريسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومراكز القيادة، ومواقع تخزين الطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات لتخزين المعدات والمواد العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 153 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

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