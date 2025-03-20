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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250320/القوات-الروسية-تقصف-قافلة-عسكرية-أوكرانية-محملة-بالذخائر-والأسلحة-1098803330.html
القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة... 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T09:50+0000
2025-03-20T10:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
الجيش الروسي
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وجاء في بيان زارة الدفاع أنه وفي اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا ريبيتسا، وأوغرويدي، وستيبوك في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء دفاع محلي، ولواء الحرس الوطني من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات تيشينكيفكا، كوندراشوفكا، كوبيانسك، نوفوسيرغييفكا وكاتيرينوفكا في مقاطعة خاركوف".وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر أهمية، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية آلية، ولواء محمولا جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، وثلاثة ألوية للحرس الوطني، في مناطق بلدات سيفيرسك، ودرونوفكا، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبوليه، وشيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بالأرواح والمعدات بلغت نحو 180 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر 155 ملم من طراز "إف إتش ـ 70" بريطاني الصنع، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين للدفاع الجوي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وفيسيلوي، وفوسكريسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومراكز القيادة، ومواقع تخزين الطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات لتخزين المعدات والمواد العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 153 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20250316/الدفاع-الروسية-تدمير-دبابة-و8-آليات-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-خلال-24-ساعة-1098696689.html
https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-132-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098796171.html
https://sarabic.ae/20250319/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-ويدمر-عددا-من-الآليات-العسكرية--1098767547.html
https://sarabic.ae/20250319/الدفاع-الروسية-كييف-هاجمت-منشأة-لنقل-النفط-في-كوبان-بـ3-مسيرات-بعد-ساعات-من-محادثة-بوتين-وترامب-1098767221.html
https://sarabic.ae/20250315/مقاتلات-روسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لسلاح-الجو-الأوكراني-1098679693.html
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سلاح روسيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, الجيش الروسي, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تقصف قافلة عسكرية أوكرانية محملة بالذخائر والأسلحة

09:50 GMT 20.03.2025 (تم التحديث: 10:27 GMT 20.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة التدريب الروسية "ياك - 152"
طائرة التدريب الروسية ياك - 152 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2025
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية ومراكز تحكم بالطائرات المسيرة وقطارا عسكريا محملا بالأسلحة للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان زارة الدفاع أنه وفي اتجاه بيلغورود، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين، وفوجين هجوميين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مالايا ريبيتسا، وأوغرويدي، وستيبوك في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 150 جنديًا، وأربع دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، بما في ذلك أربع مركبات قتالية للمشاة، و12 سيارة، ومركبة قتالية من طراز "غراد" لإطلاق الصواريخ، وقطعتي مدفعية، وتم تدمير مستودع الذخيرة.
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وأضاف البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية عززت مواقعها التكتيكية، واستهدفت أفراد ومعدات، ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم، ولواء دفاع محلي، ولواء الحرس الوطني من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات تيشينكيفكا، كوندراشوفكا، كوبيانسك، نوفوسيرغييفكا وكاتيرينوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 عسكرياً، و6 سيارات، و4 مدافع ميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.
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وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر أهمية، واستهدفت تشكيلات خمسة ألوية آلية، ولواء محمولا جواً تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع المحلي، وثلاثة ألوية للحرس الوطني، في مناطق بلدات سيفيرسك، ودرونوفكا، وسلافيانسك، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وإيفانوبوليه، وشيربينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بالأرواح والمعدات بلغت نحو 180 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جنود مدرعتين من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وثلاث سيارات، ومدفع هاوتزر 155 ملم من طراز "إف إتش ـ 70" بريطاني الصنع، ومستودع ذخيرة.
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الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على محور بيلغورود ويدمر عددا من الآليات العسكرية
أمس, 10:23 GMT
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها إلى أعماق دفاعات العدو. واستهدفت تشكيلات ثلاثة ألوية ميكانيكية، ولواءين للدفاع الجوي من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغاتير، وفيدوروفكا، وفيسيلوي، وفوسكريسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 165 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وأربع قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك وحدة مدفعية ذاتية الحركة من طراز "آرتشر" عيار 155 ملم من صنع سويدي.
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أمس, 10:13 GMT
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية ومراكز القيادة، ومواقع تخزين الطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات لتخزين المعدات والمواد العسكرية، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 153 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمس قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، ونظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى 225 طائرة دون طيار.
عرض جوي عسكري في منتدى أرميا 2020 في كوبينكا بضواحي موسكو - المقاتلات ميغ - 29 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
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مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني
15 مارس, 10:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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