https://sarabic.ae/20250320/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تسقط-132-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل-1098796171.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 132 مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 132 مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، خلال الليل. 20.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-20T05:07+0000
2025-03-20T05:07+0000
2025-03-20T05:07+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 132 طائرة دون طيار أوكرانية".وأضافت أنه "تم تدمير 54 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و40 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و22 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعة كورسك وجمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.مقاتلات تكتيكية روسية تضرب مطارات عسكرية وورشا لتصنيع الطائرات المسيرة في أوكرانيا القوات الروسية تستهدف مطارات عسكرية أوكرانية وورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها
https://sarabic.ae/20250318/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-في-منطقة-العملية-العسكرية-الخاصة--1098742544.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تسقط 132 مسيرة أوكرانية خلال الليل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 132 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مناطق روسية، خلال الليل.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، دمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 132 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأضافت أنه "تم تدمير 54 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و40 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و22 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و9 طائرات دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و3 طائرات دون طيار فوق أراضي كل من مقاطعة كورسك وجمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ،
بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا،
والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.