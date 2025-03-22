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القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250322/القوات-الروسية-تهاجم-6-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-جسيمة--1098857972.html
القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة
القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مجموعة قوات "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية في 4 مناطق مناطق سكنية في مقاطعة كورسك، وكبدتها... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T14:04+0000
2025-03-22T14:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للهجوم الجوي ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوجوليفكا وجورنال وجيفو وأوليشنيا".وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 200 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69320 عسكرياً، و400 دبابة، و323 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2213 مركبات قتالية مصفحة، و2510 سيارات، و575 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".
https://sarabic.ae/20250322/موسكو-بشأن-هجمات-كييف-على-منشآت-الطاقة-الروسية-إذا-استمرت-الهجمات-فإن-روسيا-تحتفظ-بحق-الرد-1098854408.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة

14:04 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 14:27 GMT 22.03.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationلحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن مجموعة قوات "الشمال" الروسية هزمت تشكيلات من 6 ألوية أوكرانية في 4 مناطق مناطق سكنية في مقاطعة كورسك، وكبدتها حسائر جسيمة، حيث فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 200 جندي على هذا المحور خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "خلال العمليات الهجومية، هزمت وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية، تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للهجوم الجوي ولواء بحري ولواءين للدفاع الإقليمي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جوجوليفكا وجورنال وجيفو وأوليشنيا".
يشار إلى أن الطيران والمدفعية الروسية أصابت أفراد ومعدات العدو في 18 منطقة في مقاطعة سومي بأوكرانيا، وفقا للدفاع الروسية.
وأكدت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية تواصل هزيمة تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو بشأن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية: إذا استمرت الهجمات فإن روسيا تحتفظ بحق الرد
11:29 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها كبدت القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 200 عسكري خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول التقدم المحرز في التصدي لمحاولات التوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 200 عسكري، ومركبة مشاة قتالية،و و3 مركبات قتالية مدرعة و7 سيارات، و7 مدافع ميدان، و 3 هاون، ومركبة رباعية الدفع".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69320 عسكرياً، و400 دبابة، و323 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2213 مركبات قتالية مصفحة، و2510 سيارات، و575 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أميركية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "او ار-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".
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