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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250322/موسكو-بشأن-هجمات-كييف-على-منشآت-الطاقة-الروسية-إذا-استمرت-الهجمات-فإن-روسيا-تحتفظ-بحق-الرد-1098854408.html
موسكو بشأن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية: إذا استمرت الهجمات فإن روسيا تحتفظ بحق الرد
موسكو بشأن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية: إذا استمرت الهجمات فإن روسيا تحتفظ بحق الرد
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالمثل على كييف، إذا استمرت في هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا،... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T11:29+0000
2025-03-22T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تعليق لها نشرته وزارة الخارجية الروسية، في موقعها الرسمي اليوم السبت: "من الواضح أن كييف، بمثل هذه التصرفات، تُظهر مجددًا عجزها التام عن التفاوض، فضلًا عن انعدام رغبتها في تحقيق السلام، وكما حدث في عام 2022، عادت الاستفزازات لعرقلة عملية التفاوض".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت يوم أمس الجمعة، أن تفجير محطة ضخ الغاز "سودجا" الذي نفذته وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من محور كورسك، هو استفزاز متعمد من قبل كييف لتقويض مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي.وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، بأن تفجير نظام كييف لمحطة "سودجا" لتوزيع الغاز "يعزّز" انعدام الثقة بوعود زيلينسكي وأعضاء فريقه التي قطعها على نفسه، أمام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، للسير في مفاوضات السلام للوصول إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات الأوكرانية فجرت ليلة 21 آذار/مارس محطة قياس الغاز "سودجا" في مقاطعة كورسك، والتي كانت تحت سيطرتها منذ 7 آب/أغسطس العام الماضي.لجنة التحقيق الروسية تتلقى أدلة جديدة بشأن جرائم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا
https://sarabic.ae/20250321/الدفاع-الروسية-هجوم-سودجا-عمل-استفزازي-من-كييف-لتشويه-مبادرات-السلام-الأمريكية-1098832076.html
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موسكو بشأن هجمات كييف على منشآت الطاقة الروسية: إذا استمرت الهجمات فإن روسيا تحتفظ بحق الرد

11:29 GMT 22.03.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 22.03.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تحتفظ بحق الرد بالمثل على كييف، إذا استمرت في هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا، مشيرة إلى أن تصرفات كييف هذه تُظهر مجددًا عجزها التام عن التفاوض.
وقالت زاخاروفا في تعليق لها نشرته وزارة الخارجية الروسية، في موقعها الرسمي اليوم السبت: "من الواضح أن كييف، بمثل هذه التصرفات، تُظهر مجددًا عجزها التام عن التفاوض، فضلًا عن انعدام رغبتها في تحقيق السلام، وكما حدث في عام 2022، عادت الاستفزازات لعرقلة عملية التفاوض".
نحذر جليّا من أنه في حال استمرار نظام كييف في نهجه التدميري، فإن الجانب الروسي يحتفظ بحق الرد، بما في ذلك الرد بالمثل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت يوم أمس الجمعة، أن تفجير محطة ضخ الغاز "سودجا" الذي نفذته وحدات القوات الأوكرانية المنسحبة من محور كورسك، هو استفزاز متعمد من قبل كييف لتقويض مبادرات السلام التي أطلقها الرئيس الأمريكي.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
الدفاع الروسية: هجوم "سودجا" عمل استفزازي من كييف لتشويه مبادرات السلام الأمريكية
أمس, 11:29 GMT

وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "تفجير منشأة طاقة روسية مهمة (محطة "سودجا" لضخ الغاز) من قبل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية المنسحبة من أراضي مقاطعة كورسك، هو استفزاز متعمد من قبل نظام كييف، والذي ينبغي اعتباره ضمن سلسلة الهجمات الأخيرة على البنية التحتية للطاقة في روسيا من أجل تقويض مبادرات السلام للرئيس الأمريكي".

وفي ذات السياق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم، بأن تفجير نظام كييف لمحطة "سودجا" لتوزيع الغاز "يعزّز" انعدام الثقة بوعود زيلينسكي وأعضاء فريقه التي قطعها على نفسه، أمام إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، للسير في مفاوضات السلام للوصول إلى تسوية للصراع في أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات الأوكرانية فجرت ليلة 21 آذار/مارس محطة قياس الغاز "سودجا" في مقاطعة كورسك، والتي كانت تحت سيطرتها منذ 7 آب/أغسطس العام الماضي.
لجنة التحقيق الروسية تتلقى أدلة جديدة بشأن جرائم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا
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