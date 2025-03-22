https://sarabic.ae/20250322/لجنة-التحقيق-الروسية-تتلقى-أدلة-جديدة-بشأن-جرائم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-سودجا-1098852894.html
لجنة التحقيق الروسية تتلقى أدلة جديدة بشأن جرائم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا
لجنة التحقيق الروسية تتلقى أدلة جديدة بشأن جرائم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا
سبوتنيك عربي
صرحت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق تلقت أدلة جديدة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سودجا في مقاطعة... 22.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-22T10:09+0000
2025-03-22T10:09+0000
2025-03-22T10:09+0000
روسيا
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وقالت بيترينكو: "تم تلقي أدلة جديدة على جرائم القوات الأوكرانية، المرتكبة ضد سكان منطقة سودجا، التابعة لمقاطعة كورسك".وأردفت: "يواصل محققو لجنة التحقيق الروسية العمل مع المواطنين، الذين عانوا من جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، أو الذين شهدوا أعمال عنف ارتكبها القوميون الأوكرانيون، وقتل مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الروسية في الأراضي المحتلة سابقًا".بالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد سكان قرية كازاتشيا لوكنيا في منطقة سودجا، المحققين عن التعذيب الوحشي والقتل الذي تعرض له عسكري روسي على يد مسلحين من التشكيلات الأوكرانية، في 21 أغسطس 2024.وفي القرية نفسها، في 7 أغسطس، أطلق مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين توغلوا في الأراضي الروسية بشكل غير قانوني، النار على زوج إحدى السكان المحليين في ظهره، أثناء توجهه إلى محل بقالة.بالإضافة إلى ذلك، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، توفيت امرأة نتيجة سقوط قذيفة أوكرانية على منزل خاص يقع في سودجا.وفي اليوم السابق، أفادت لجنة التحقيق أن ما لا يقل عن 167 مدنيًا في مقاطعة كورسك لقوا حتفهم، بسبب جرائم نظام كييف منذ عام 2022، وأصيب 500 شخص، وتم فتح 736 قضية جنائية على أساس هذه الجرائم وغيرها.الدفاع الروسية: هجوم "سودجا" عمل استفزازي من كييف لتشويه مبادرات السلام الأمريكيةالقوات الروسية تحرر سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك
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روسيا
لجنة التحقيق الروسية تتلقى أدلة جديدة بشأن جرائم القوات الأوكرانية في منطقة سودجا
صرحت الممثلة الرسمية للجنة التحقيق الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق تلقت أدلة جديدة على جرائم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة سودجا في مقاطعة كورسك، وتحدث شهود عن مقتل أربعة أشخاص بسبب تصرفات المسلحين.
وقالت بيترينكو: "تم تلقي أدلة جديدة على جرائم القوات الأوكرانية، المرتكبة ضد سكان منطقة سودجا، التابعة لمقاطعة كورسك".
وأردفت: "يواصل محققو لجنة التحقيق الروسية العمل مع المواطنين، الذين عانوا من جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، أو الذين شهدوا أعمال عنف ارتكبها القوميون الأوكرانيون، وقتل مدنيين وعسكريين من القوات المسلحة الروسية في الأراضي المحتلة سابقًا".
وأثبت التحقيق أنه في أغسطس/ آب 2024، في قرية زاوليشينكا، التابعة لمنطقة سودجا، قتل جندي أوكراني أحد السكان المحليين، وهو يركب دراجة على طول الشارع.
بالإضافة إلى ذلك، أخبر أحد سكان قرية كازاتشيا لوكنيا في منطقة سودجا، المحققين عن التعذيب الوحشي والقتل الذي تعرض له عسكري روسي على يد مسلحين من التشكيلات الأوكرانية، في 21 أغسطس 2024.
وفي القرية نفسها، في 7 أغسطس، أطلق مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية، الذين توغلوا في الأراضي الروسية بشكل غير قانوني، النار على زوج إحدى السكان المحليين في ظهره، أثناء توجهه إلى محل بقالة.
بالإضافة إلى ذلك، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، توفيت امرأة نتيجة سقوط قذيفة أوكرانية على منزل خاص يقع في سودجا.
وشدد بيترينكو على أن "عمل التحقيق لتحديد ملابسات جرائم القوات المسلحة الأوكرانية، سيستمر حتى يتم تقديم جميع المتورطين إلى المسؤولية الجنائية".
وفي اليوم السابق، أفادت لجنة التحقيق أن ما لا يقل عن 167 مدنيًا في مقاطعة كورسك لقوا حتفهم، بسبب جرائم نظام كييف منذ عام 2022، وأصيب 500 شخص، وتم فتح 736 قضية جنائية على أساس هذه الجرائم وغيرها.