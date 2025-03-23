https://sarabic.ae/20250323/نظام-كييف-يخسر-190-جنديا-على-محور-كورسك-خلال-24-ساعة-1098871276.html
نظام كييف يخسر 190 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
نظام كييف يخسر 190 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها كبدت القوات الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 190 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T10:40+0000
2025-03-23T10:40+0000
2025-03-23T10:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 16 سيارة، وخمس مدافع ميدان، و6 مدافع هاون، وقاذفة صواريخ متعددة، بالإضافة لمستودعي ذخيرة".وأضاف البيان: "أصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق غوغوليفكا وغورنال وجويفو وأوليشنيا، وكذلك ألكسييفكا وباسوفكا وبيلوفودي وفاراشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفلاديميروفكا وفودولاغي وغرونوفكا وزورافكا وزابسيلي ولوكنيا، ميروبولي، موغريتسا، نوفايا سيش، نوفونيكولايفكا، بروليتارسكوي، سادكي، يوناكوفكا ويابلونوفكا، في مقاطعة سومي".وبدأت القوات الروسية بتحرير مناطق واسعة في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 14 مارس/آذار، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري.الكرملين يكشف سبب ظهور بوتين بالزي العسكري خلال زيارته إلى كورسك
https://sarabic.ae/20250323/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سريبنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098869681.html
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رصد عسكري, روسيا
نظام كييف يخسر 190 جنديا على محور كورسك خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنها كبدت القوات الأوكرانية، في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك، خسائر بلغت أكثر من 190 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 190 عسكريا، و3 مركبات قتالية مدرعة، و 16 سيارة، وخمس مدافع ميدان، و6 مدافع هاون، وقاذفة صواريخ متعددة، بالإضافة لمستودعي ذخيرة".
وأضاف البيان: "أصابت الضربات العملياتية التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية، أفراد ومعدات العدو في مناطق غوغوليفكا وغورنال وجويفو وأوليشنيا، وكذلك ألكسييفكا وباسوفكا وبيلوفودي وفاراشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفلاديميروفكا وفودولاغي وغرونوفكا وزورافكا وزابسيلي ولوكنيا، ميروبولي، موغريتسا، نوفايا سيش، نوفونيكولايفكا، بروليتارسكوي، سادكي، يوناكوفكا ويابلونوفكا، في مقاطعة سومي".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت 69510 عسكريين، و400 دبابة، و323 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة.
وبدأت القوات الروسية بتحرير مناطق واسعة في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، في 14 مارس/آذار، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري.