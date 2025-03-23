https://sarabic.ae/20250323/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سريبنويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1098869681.html
القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، حررت بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T09:10+0000
2025-03-23T09:10+0000
2025-03-23T09:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة "المركز"، تم تحرير بلدة سريبنيويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".وذكر البيان أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت البنية التحتية للمطارات الأوكرانية، ومراكز تدريب الطائرات المسيرة وورش إنتاجها ومناطق تخزينها، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 224 طائرة دون طيار.وجاء في البيان: "استهدف الطيران العملياتي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، وورش الإنتاج ومواقع التخزين الخاصة بها، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات، للقوات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:10 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 23.03.2025)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، حررت بلدة سريبنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان لها: "نتيجة للعمليات الدؤوبة والحاسمة، التي قامت بها وحدات من مجموعة "المركز"، تم تحرير بلدة سريبنيويه في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وذكر البيان أن الطيران والمدفعية الروسية دمرت البنية التحتية للمطارات الأوكرانية، ومراكز تدريب الطائرات المسيرة وورش إنتاجها ومناطق تخزينها، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 224 طائرة دون طيار.
وجاء في البيان: "استهدف الطيران العملياتي والمسير، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومراكز تدريب مشغلي الطائرات المسيرة، وورش الإنتاج ومواقع التخزين الخاصة بها، فضلاً عن تجمعات القوى العاملة والمعدات، للقوات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 138 منطقة".
كما قامت منظومات الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، بتدمير 10 قنابل جوية من طراز "جدام"، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 224 طائرة دون طيار.