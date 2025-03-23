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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250323/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-59-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098866098.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق سبع مناطق في روسيا ليلاً. 23.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-23T04:28+0000
2025-03-23T05:21+0000
رصد عسكري
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 59 طائرة دون طيار أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "29 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونييج وفولغوغراد، واثنتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وساراتوف".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة
https://sarabic.ae/20250322/لجنة-التحقيق-الروسية-تتلقى-أدلة-جديدة-بشأن-جرائم-القوات-الأوكرانية-في-منطقة-سودجا-1098852894.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

04:28 GMT 23.03.2025 (تم التحديث: 05:21 GMT 23.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من مجموعة قوات "المركز" أثناء الخدمة القتالية لطاقم "بوك-إم2" في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة أوكرانية مسيرة، فوق سبع مناطق في روسيا ليلاً.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة واعترضت 59 طائرة دون طيار أوكرانية".
وأوضحت الوزارة أنه قد تم تدمير "29 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 20 فوق أراضي مقاطعة أستراخان، وثلاث فوق أراضي كل من مقاطعتي فورونييج وفولغوغراد، واثنتين فوق أراضي جمهورية شبه جزيرة القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي كورسك وساراتوف".
وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.
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وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين.
القوات الروسية تهاجم 6 ألوية أوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر جسيمة
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