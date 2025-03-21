القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
59 د
نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
15 د
حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
عبدالله عيسى: أيها الشعراء المبدعون .. وحدكم من يجعل العالم أكثر جمالا وقابلية للحياة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
15:00 GMT
24 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
15:25 GMT
18 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:30 GMT
20 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
إدارة ترامب تدرس الخروج من .. هل هي نزاهة عسكرية أم ضغط اقتصادي على الدول؟
17:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الجزائر ستصبح قوة في سوق الغاز العالمي
17:31 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
"القسام" تقصف تل أبيب لأول مرة منذ استئناف الحرب على غزة، أردوغان: ليس لدينا وقت لـ"المشاحنات" مع المعارضة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250321/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابة-و19-آلية-عسكرية-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1098838764.html
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و19 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T13:11+0000
2025-03-21T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095912281_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_573c209a09dc26246b9d395b22047233.jpg
وجاء في بيان الوزارة اليومي، حول العمليات القتالية في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ودبابة، و 4 مركبات قتالية مدرعة و14 سيارة ومدفعا ميدانيا، و8 مدافع هاون، واستسلام 3 جنود أوكرانيين".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69120 عسكريا، و400 دبابة، و322 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2210 مركبات قتالية مصفحة، و2503 سيارات، و568 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 14 آذار/ مارس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 آذار الجاري.استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الروسية-إجمالي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-يتجاوز-68-ألف-عسكري-1098714079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/12/1095912281_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_0f54684f586de57dfdff4168a3bd2409.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية

13:11 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 21.03.2025)
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في مقاطعة كورسك
القوات الروسية تدمر دبابة أمريكية من طراز أبرامز في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و19 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان الوزارة اليومي، حول العمليات القتالية في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ودبابة، و 4 مركبات قتالية مدرعة و14 سيارة ومدفعا ميدانيا، و8 مدافع هاون، واستسلام 3 جنود أوكرانيين".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69120 عسكريا، و400 دبابة، و322 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2210 مركبات قتالية مصفحة، و2503 سيارات، و568 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".
القوات الروسية تدمر مدرعات تابعة للقوات الأوكرانية على محور كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك يتجاوز 68 ألف عسكري
17 مارس, 10:33 GMT

وبدأت القوات الروسية بتحرير مناطق واسعة في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 14 آذار/ مارس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 آذار الجاري.
استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала