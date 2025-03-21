https://sarabic.ae/20250321/القوات-الأوكرانية-تخسر-دبابة-و19-آلية-عسكرية-على-محور-كورسك-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1098838764.html
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و19 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T13:11+0000
2025-03-21T13:11+0000
2025-03-21T13:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
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وجاء في بيان الوزارة اليومي، حول العمليات القتالية في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ودبابة، و 4 مركبات قتالية مدرعة و14 سيارة ومدفعا ميدانيا، و8 مدافع هاون، واستسلام 3 جنود أوكرانيين".وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69120 عسكريا، و400 دبابة، و322 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2210 مركبات قتالية مصفحة، و2503 سيارات، و568 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في 14 آذار/ مارس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 آذار الجاري.استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الروسية-إجمالي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-يتجاوز-68-ألف-عسكري-1098714079.html
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روسيا, سلاح روسيا
القوات الأوكرانية تخسر دبابة و19 آلية عسكرية على محور كورسك خلال الـ24 الساعة الماضية
13:11 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 13:46 GMT 21.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 الساعة الماضية، دبابة و19 آلية عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة كورسك الروسية.
وجاء في بيان الوزارة اليومي، حول العمليات القتالية في مقاطعة كورسك: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 240 عسكريا، ودبابة، و 4 مركبات قتالية مدرعة و14 سيارة ومدفعا ميدانيا، و8 مدافع هاون، واستسلام 3 جنود أوكرانيين".
وأوضحت الوزارة أن مجمل خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك بلغت 69120 عسكريا، و400 دبابة، و322 مركبة مشاة قتالية، و289 ناقلة جند مدرعة، و2210 مركبات قتالية مصفحة، و2503 سيارات، و568 مدفعا ميدانيا، و52 راجمة صواريخ من بينها 13 راجمة من طراز "هيمارس" و7 من طراز "ملرز" أمريكية الصنع، و26 قاذفة صواريخ مضادة للطائرات، و10 سيارات للنقل والتذخير، و120محطة حرب إلكترونية، و18 راداراً مضاداً للبطاريات، و10 رادارات دفاع جوي، و56 قطعة من المعدات الهندسية من بينها 23 مركبة هندسية لإزالة الحواجز ومركبة واحدة لإزالة الألغام من طراز "أو إر-77، خمس عبارات جسرية، ومركبة استطلاع هندسية، وكذلك 15 مركبة مدرعة للإصلاح والإخلاء، ومركبة قيادة وأركان".
وبدأت القوات الروسية بتحرير مناطق واسعة في مقاطعة كورسك، حيث تمكنت من تحرير بلدات سودجا وميلوفوي وبودول في مقاطعة كورسك.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية
، في 14 آذار/ مارس، بأن القوات الروسية تمكنت من تحرير 29 بلدة في مقاطعة كورسك، خلال الفترة من 8 إلى 14 آذار الجاري.