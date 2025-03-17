https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الروسية-إجمالي-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-يتجاوز-68-ألف-عسكري-1098714079.html
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك يتجاوز 68 ألف عسكري
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك يتجاوز 68 ألف عسكري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 280 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، و68 ألف عسكري منذ بداية... 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T10:33+0000
2025-03-17T10:33+0000
2025-03-17T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال يوم واحد، أكثر من 280 جنديًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و12 سيارة، ومدفعين، ومدفعي هاون، ومحطة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثلاث نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة".وقالت الوزارة إنه "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغوييفو وأوليشنيا".وأضاف البيان، أن خسائر العدو، بلغت أكثر من 68.130 عسكريًا، 396 دبابة، 319 مركبة مشاة قتالية، 287 ناقلة جند مدرعة، 2200 مركبة قتالية مدرعة، و2454 سيارة، و560 مدفعا، 52 راجمة صواريه، بما في ذلك 13 راجمة هيمارس، و7 "إم إل أر إس"، أمريكية الصنع، و26 منصات دفاع جوي صاروخي، وعشر مركبات نقل وتحميل، 120 محطة حربية إلكترونية، و17 رادار مضاد للبطاريات، وعشرة رادارات للدفاع الجوي.القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيهالدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول
https://sarabic.ae/20250317/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-ليلاً-72-طائرة-أوكرانية-مسيرة-في-عدة-مقاطعات-1098706786.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك يتجاوز 68 ألف عسكري
10:33 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 10:51 GMT 17.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك، بلغت أكثر من 280 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية، و68 ألف عسكري منذ بداية العمليات في المقاطعة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال يوم واحد، أكثر من 280 جنديًا، وتم تدمير دبابتين، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وناقلتي جنود مدرعتين، و12 سيارة، ومدفعين، ومدفعي هاون، ومحطة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى ثلاث نقاط تحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة".
وقالت الوزارة إنه "خلال العمليات الهجومية، استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشمال تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغوييفو وأوليشنيا".
أصابت الضربات التكتيكية ونيران طيران الجيش والمدفعية أفراد ومعدات العدو في مناطق غوغوليفكا وغورنال وغوييفو وزابسيليه ولوكنيا وأوليشنيا، وكذلك باسوفكا وبيلوفودي وفاراشينو وفيليكايا ريبيتسا وفيسيلوفكا وفودولاغي وجورافكا وإفولزانسكوي وميروبولي ونوفينكو، سادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان، أن خسائر العدو، بلغت أكثر من 68.130 عسكريًا، 396 دبابة، 319 مركبة مشاة قتالية، 287 ناقلة جند مدرعة، 2200 مركبة قتالية مدرعة، و2454 سيارة، و560 مدفعا، 52 راجمة صواريه، بما في ذلك 13 راجمة هيمارس، و7 "إم إل أر إس"، أمريكية الصنع، و26 منصات دفاع جوي صاروخي، وعشر مركبات نقل وتحميل، 120 محطة حربية إلكترونية، و17 رادار مضاد للبطاريات، وعشرة رادارات للدفاع الجوي.