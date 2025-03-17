https://sarabic.ae/20250317/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستيبوفوي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098709345.html
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 17.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-17T09:08+0000
2025-03-17T09:08+0000
2025-03-17T09:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، نتيجة للعمليات الحاسمة، بتحرير بلدة ستيبوفوي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحروا القوى البشرية، ودمروا المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تياجينكا بمقاطعة خيرسون وبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه".وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف. كما قامت مجموعة من قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، مستهدفة القوى العاملة، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري، في مناطق كوبانكي ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، كما دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمسكوي وألكسندروبول وفيرولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سريبنيوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشرق، خلال العمليات النشطة، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع أرضي في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما نفذ الطيران العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات ضد المرافق العسكرية للبنية التحتية للمطارات، ومركز تدريب متخصصين لقيادة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" أمريكيتي الصنع و177 طائرة دون طيار.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك
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سلاح روسيا, روسيا
القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه
09:08 GMT 17.03.2025 (تم التحديث: 09:59 GMT 17.03.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، نتيجة للعمليات الحاسمة، بتحرير بلدة ستيبوفوي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحروا القوى البشرية، ودمروا المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تياجينكا بمقاطعة خيرسون وبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية لما يصل إلى 65 عسكريًا وخمس سيارات ومحطة حرب إلكترونية.
وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 90 عسكريًا و18 سيارة، كما تم تدمير مستودع ذخيرة.
كما قامت مجموعة من قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، مستهدفة القوى العاملة، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري، في مناطق كوبانكي ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 225 عسكريا وثماني آليات ومدفع ميدان، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية.
وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، كما دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمسكوي وألكسندروبول وفيرولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، أكثر من 190 عسكريًا، وسيارتين، ومدفعا ميدانيا، كما تم تدمير مستودع ذخيرة ميدانية.
وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سريبنيوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 495 جنديا وأربع عربات قتالية مدرعة، بينها عربة مشاة قتالية من طراز برادلي أمريكية الصنع، و10 سيارات وثلاث قطع مدفعية ومحطتين للحرب الإلكترونية.
كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشرق، خلال العمليات النشطة، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع أرضي في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو أكثر من 140 عسكريا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وست مركبات.
كما نفذ الطيران العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات ضد المرافق العسكرية للبنية التحتية للمطارات، ومركز تدريب متخصصين لقيادة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" أمريكيتي الصنع و177 طائرة دون طيار.