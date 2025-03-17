https://sarabic.ae/20250317/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستيبوفوي-في-مقاطعة-زابوروجيه-1098709345.html

القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه

القوات الروسية تحرر بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات التابعة لها، تمكنت من تحرير بلدة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه. 17.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-17T09:08+0000

2025-03-17T09:08+0000

2025-03-17T09:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سلاح روسيا

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان لها: "قامت وحدات من مجموعة قوات دنيبر، نتيجة للعمليات الحاسمة، بتحرير بلدة ستيبوفوي بمقاطعة زابوروجيه، حيث دحروا القوى البشرية، ودمروا المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تياجينكا بمقاطعة خيرسون وبافلوفكا بمقاطعة زابوروجيه".وعلى محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي فولشانسك وكازاتشيا لوبان بمقاطعة خاركوف. كما قامت مجموعة من قوات الغرب، بتحسين وضعها التكتيكي، مستهدفة القوى العاملة، والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري، في مناطق كوبانكي ونوفوغوروفكا في مقاطعة خاركوف، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وحررت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، خطوطًا ومواقع هامة، كما دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كريمسكوي وألكسندروبول وفيرولوبوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وواصلت وحدات من مجموعة قوات "المركز" التوغل في أعماق دفاع العدو، حيث دحرت تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سريبنيوي وأوداتشنوي وديميتروف وشيفتشينكو وأوسبينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من مجموعة قوات الشرق، خلال العمليات النشطة، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع أرضي في مناطق بوغاتير وفيدوروفكا وأوترادنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما نفذ الطيران العملياتي والمسيّر، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، ضربات ضد المرافق العسكرية للبنية التحتية للمطارات، ومركز تدريب متخصصين لقيادة الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات التشكيلات المسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 159 منطقة.كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي، قنبلتين جويتين موجهتين من طراز "جدام" أمريكيتي الصنع و177 طائرة دون طيار.مقاتلات روسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكرانيالجيش الروسي يحرر بلدتي زاوليشينكا وروبانشينا في مقاطعة كورسك

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