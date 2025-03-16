https://sarabic.ae/20250316/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-وتدمر-29-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وأوريول-1098702488.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول من الساعة 18:20 إلى 19:00 بتوقيت... 16.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-16T17:31+0000
2025-03-16T17:31+0000
2025-03-16T17:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية في 16 آذار/ مارس الجاري من الساعة 18:20 إلى 19:00 بتوقيت موسكو، منها 27 فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة أوريول".وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا، وست مركبات وأربعة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20250316/ويتكوف-ترامب-يتوقع-انتهاء-الصراع-الأوكراني-خلال-أسابيع-بعد-تقلص-فجوة-المفاوضات-بين-روسيا-وأمريكا-1098698886.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاعات الجوية الروسية تعترض وتدمر 29 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك واثنتين فوق مقاطعة أوريول من الساعة 18:20 إلى 19:00 بتوقيت موسكو.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد: "قالت وزارة الدفاع الروسية إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية في 16 آذار/ مارس الجاري من الساعة 18:20 إلى 19:00 بتوقيت موسكو، منها 27 فوق مقاطعة كورسك واثنتان فوق مقاطعة أوريول".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مطارات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ورش لإنتاج الطائرات المسيرة وأماكن تخزينها، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأضافت الوزارة في بيانها اليومي: "على محور خاركوف، دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال"، تشكيلات للقوات المسلحة وحرس الحدود الأوكراني، في منطقتي بيروفسكوي وكازاتشيا لوبان في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 70 عسكريًا، وست مركبات وأربعة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية
، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.