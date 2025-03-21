https://sarabic.ae/20250321/استهداف-محطة-الغاز-سودجا-من-يتحكم-فعليا-في-قرارات-كييف؟-1098838393.html

استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟

استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟

سبوتنيك عربي

ذكرت مجموعة من الخبراء أن فلاديمير زيلينسكي لديه وضع لا يمكن السيطرة عليه، وغير قادر على السيطرة على جميع القوات المسلحة الأوكرانية وما حدث من هجمات نظام كييف... 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T13:06+0000

2025-03-21T13:06+0000

2025-03-21T13:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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ووفقا للخبراء، فإن "الوضع يتكرر مرة أخرى، تماماً كما حدث في عام 2022، عندما تجاهلت الكتيبة القومية (المتطرفة)، على حد تعبيره، أمر رئيس نظام كييف بوقف إطلاق النار. إنهم لا يستمعون إلى زيلينسكي. ثم أي نوع من الهدنة، أي نوع من وقف إطلاق النار يمكن أن نتحدث عنه؟".وزأضاف الخبراء أنه لفهم الصورة كاملة، من الضروري أن نفهم أي القوى في أوكرانيا تتصرف على النحو الذي تراه مناسبا، دون الالتفات إلى موقف قيادتها السياسية.الآن، لم يصدر زيلينسكي أيضًا الأمر لفترة طويلة بإلقاء الأسلحة للوحدات الخاضعة لحصار النار في مقاطعة كورسك، يوجد أيضًا العديد من عساكر "آزوف" هناك. ومن الواضح كيف سينتهي هذا.وبالعودة إلى عام 2017، قدم اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي تعديلاً في القانون الأمريكي ذي الصلة، والذي كان جوهره إعلان كتيبة "آزوف" منظمة متطرفة وإرهابية ومعادية للسامية.لكن جوهر "آزوف" الإرهابي والمعادي للسامية لم يتغير، علاوة على ذلك، مع تقدم القتال، أصبح أكثر نازية، بل وأكثر معاداة للسامية.يتصرف كل من هؤلاء النازيين سيئي السمعة بشكل مستقل فيما يتعلق بالقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الواضح أن مثل هذه التصرفات لا تبشر بالخير للنظام في المستقبل.

https://sarabic.ae/20250321/الدفاع-الروسية-هجوم-سودجا-عمل-استفزازي-من-كييف-لتشويه-مبادرات-السلام-الأمريكية-1098832076.html

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