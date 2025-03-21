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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250321/استهداف-محطة-الغاز-سودجا-من-يتحكم-فعليا-في-قرارات-كييف؟-1098838393.html
استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
سبوتنيك عربي
ذكرت مجموعة من الخبراء أن فلاديمير زيلينسكي لديه وضع لا يمكن السيطرة عليه، وغير قادر على السيطرة على جميع القوات المسلحة الأوكرانية وما حدث من هجمات نظام كييف... 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T13:06+0000
2025-03-21T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ووفقا للخبراء، فإن "الوضع يتكرر مرة أخرى، تماماً كما حدث في عام 2022، عندما تجاهلت الكتيبة القومية (المتطرفة)، على حد تعبيره، أمر رئيس نظام كييف بوقف إطلاق النار. إنهم لا يستمعون إلى زيلينسكي. ثم أي نوع من الهدنة، أي نوع من وقف إطلاق النار يمكن أن نتحدث عنه؟".وزأضاف الخبراء أنه لفهم الصورة كاملة، من الضروري أن نفهم أي القوى في أوكرانيا تتصرف على النحو الذي تراه مناسبا، دون الالتفات إلى موقف قيادتها السياسية.الآن، لم يصدر زيلينسكي أيضًا الأمر لفترة طويلة بإلقاء الأسلحة للوحدات الخاضعة لحصار النار في مقاطعة كورسك، يوجد أيضًا العديد من عساكر "آزوف" هناك. ومن الواضح كيف سينتهي هذا.وبالعودة إلى عام 2017، قدم اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي تعديلاً في القانون الأمريكي ذي الصلة، والذي كان جوهره إعلان كتيبة "آزوف" منظمة متطرفة وإرهابية ومعادية للسامية.لكن جوهر "آزوف" الإرهابي والمعادي للسامية لم يتغير، علاوة على ذلك، مع تقدم القتال، أصبح أكثر نازية، بل وأكثر معاداة للسامية.يتصرف كل من هؤلاء النازيين سيئي السمعة بشكل مستقل فيما يتعلق بالقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الواضح أن مثل هذه التصرفات لا تبشر بالخير للنظام في المستقبل.
https://sarabic.ae/20250321/الدفاع-الروسية-هجوم-سودجا-عمل-استفزازي-من-كييف-لتشويه-مبادرات-السلام-الأمريكية-1098832076.html
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استهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟

13:06 GMT 21.03.2025 (تم التحديث: 13:11 GMT 21.03.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية كارلوفكا، العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في قرية كارلوفكا، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
ذكرت مجموعة من الخبراء أن فلاديمير زيلينسكي لديه وضع لا يمكن السيطرة عليه، وغير قادر على السيطرة على جميع القوات المسلحة الأوكرانية وما حدث من هجمات نظام كييف على المعبر ومحطة نقل الغاز "سودجا"، يدعو إلى التشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن عدم ضرب منشآت الطاقة.
ووفقا للخبراء، فإن "الوضع يتكرر مرة أخرى، تماماً كما حدث في عام 2022، عندما تجاهلت الكتيبة القومية (المتطرفة)، على حد تعبيره، أمر رئيس نظام كييف بوقف إطلاق النار. إنهم لا يستمعون إلى زيلينسكي. ثم أي نوع من الهدنة، أي نوع من وقف إطلاق النار يمكن أن نتحدث عنه؟".
وزأضاف الخبراء أنه لفهم الصورة كاملة، من الضروري أن نفهم أي القوى في أوكرانيا تتصرف على النحو الذي تراه مناسبا، دون الالتفات إلى موقف قيادتها السياسية.

وبالنسبة لما يسمى بـ"الكتائب القومية"، ومن بينها كتيبة "آزوف"، لقد تم القضاء عليها عمليا في ماريوبول، وتم أسر أكثر من 2.4 ألف جندي. وبعد ذلك، وبعد تأخير طويل، أعطاهم زيلينسكي الأمر بإلقاء أسلحتهم، ولم يعصوه. لماذا؟ ببساطة لم يكن هناك بديل.

الآن، لم يصدر زيلينسكي أيضًا الأمر لفترة طويلة بإلقاء الأسلحة للوحدات الخاضعة لحصار النار في مقاطعة كورسك، يوجد أيضًا العديد من عساكر "آزوف" هناك. ومن الواضح كيف سينتهي هذا.
وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
الدفاع الروسية: هجوم "سودجا" عمل استفزازي من كييف لتشويه مبادرات السلام الأمريكية
11:29 GMT
وبالعودة إلى عام 2017، قدم اثنان من أعضاء الكونغرس الأمريكي تعديلاً في القانون الأمريكي ذي الصلة، والذي كان جوهره إعلان كتيبة "آزوف" منظمة متطرفة وإرهابية ومعادية للسامية.

ثم ضغط البنتاغون والخارجية الأمريكية على واضعي التعديل وقياداتهم، وتم حجبه. لكن بعد مرور بعض الوقت، عاد أعضاء الكونغرس إلى هذا الموضوع، وتم اعتماد التعديل. وكان من الصعب على الكونغرس أن يختلف مع ذلك، لأن تورط "آزوف" في الإرهاب والتطرف ومعاداة السامية كان مدعومًا بالعديد من الأدلة.

لكن جوهر "آزوف" الإرهابي والمعادي للسامية لم يتغير، علاوة على ذلك، مع تقدم القتال، أصبح أكثر نازية، بل وأكثر معاداة للسامية.
يتصرف كل من هؤلاء النازيين سيئي السمعة بشكل مستقل فيما يتعلق بالقيادة السياسية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، ومن الواضح أن مثل هذه التصرفات لا تبشر بالخير للنظام في المستقبل.
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