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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250313/الكرملين-يكشف-سبب-ظهور-بوتين-بالزي-العسكري-خلال-زيارته-إلى-كورسك-1098635923.html
الكرملين يكشف سبب ظهور بوتين بالزي العسكري خلال زيارته إلى كورسك
الكرملين يكشف سبب ظهور بوتين بالزي العسكري خلال زيارته إلى كورسك
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ظهور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالزي العسكري هو إشارة إلى العزم على إكمال عملية تحرير مقاطعة... 13.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-13T14:09+0000
2025-03-13T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بيسكوف خلال مقابلة: "إنها إشارة (ظهور بوتين بالزي العسكري) إلى التصميم على استكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين في المستقبل القريب جدًا".وقال بيسكوف: "العملية، كما أُبلغ بوتين، أمس، دخلت مرحلتها النهائية. لذلك، نأمل أن نتمكن قريبًا جدًا من تنفس الصعداء في هذا الصدد".وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك.وأكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب.وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف الرئيس بوتين أن"القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".وتابع غيراسيموف: "خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية تتجاوز 67 ألف عسكري".رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20250312/بوتين-يعقد-اجتماعا-في-مركز-قيادة-مجموعة-كورسك-1098610363.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين يكشف سبب ظهور بوتين بالزي العسكري خلال زيارته إلى كورسك

14:09 GMT 13.03.2025 (تم التحديث: 14:38 GMT 13.03.2025)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.03.2025
© Sputnik . POOL
/
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن ظهور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالزي العسكري هو إشارة إلى العزم على إكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين الأوكرانيين في المستقبل القريب جدًا.
وقال بيسكوف خلال مقابلة: "إنها إشارة (ظهور بوتين بالزي العسكري) إلى التصميم على استكمال عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين في المستقبل القريب جدًا".

وأكد بيسكوف أن عملية تحرير مقاطعة كورسك من المسلحين وصلت إلى مرحلتها النهائية، معربًا عن أمله في أن يتسنى قريبًا تنفس الصعداء في هذا الصدد.

وقال بيسكوف: "العملية، كما أُبلغ بوتين، أمس، دخلت مرحلتها النهائية. لذلك، نأمل أن نتمكن قريبًا جدًا من تنفس الصعداء في هذا الصدد".
الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: يجب تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب
أمس, 18:49 GMT
وعقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، اجتماعا في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك.
وأكد الرئيس الروسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، أنه يجب تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب.

وقال بوتين خلال اجتماع له في أحد مراكز قيادة مجموعة كورسك في المقاطعة: "آمل بشدة أن يتم تنفيذ جميع المهام القتالية التي تواجه وحداتنا دون قيد أو شرط، وأن يتم تحرير أراضي مقاطعة كورسك بالكامل من العدو في المستقبل القريب".

وأبلغ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف الرئيس بوتين أن"القوات المسلحة الروسية حررت أكثر من 1100 كيلومتر مربع من الأراضي في مقاطعة كورسك المحاذية للحدود الأوكرانية".
وتابع غيراسيموف: "خسائر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية تتجاوز 67 ألف عسكري".
رفع العلم الروسي فوق مركز مدينة سودجا في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تحرر 5 بلدات جديدة في مقاطعة كورسك
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