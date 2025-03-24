https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-عدة-محاور-1098898509.html

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T10:14+0000

2025-03-24T10:14+0000

2025-03-24T10:42+0000

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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي في مناطق ميروبولي، وأوغرويدي، وتوريا، وكراسنوبولي في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكرياً، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية "قيصر" ذاتية الحركة عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كامينكا، وشيكوفكا، وزاغورويكوفكا، وتيشينكيفكا، وكوندراشوفكا، وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكولوديزي، ويامبول، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية ميكانيكية وجوية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق سيفيرسك، ونوفوماركوفو، وفيروليوبوفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وكورديوموفكا، وأوليانوفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 310 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس شاحنات "بيك آب"، وخمس قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع وقود.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق رازليف، وفولنوي بول، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتابع البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج، ومواقع التخزين، ومواقع التحضير لإطلاق الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري