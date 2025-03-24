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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-كييف-خسائر-فادحة-على-عدة-محاور-1098898509.html
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور
الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T10:14+0000
2025-03-24T10:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي في مناطق ميروبولي، وأوغرويدي، وتوريا، وكراسنوبولي في مقاطعة سومي.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكرياً، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية "قيصر" ذاتية الحركة عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كامينكا، وشيكوفكا، وزاغورويكوفكا، وتيشينكيفكا، وكوندراشوفكا، وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكولوديزي، ويامبول، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية ميكانيكية وجوية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق سيفيرسك، ونوفوماركوفو، وفيروليوبوفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وكورديوموفكا، وأوليانوفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 310 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس شاحنات "بيك آب"، وخمس قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع وقود.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق رازليف، وفولنوي بول، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.وتابع البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج، ومواقع التخزين، ومواقع التحضير لإطلاق الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الدفاع الروسية: تدمير دبابة و8 آليات أوكرانية في مقاطعة كورسك خلال 24 ساعةالجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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https://sarabic.ae/20250323/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-59-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1098866098.html
https://sarabic.ae/20250322/القوات-الروسية-تهاجم-6-ألوية-أوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-وتكبدها-خسائر-جسيمة--1098857972.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يكبد قوات كييف خسائر فادحة على عدة محاور

10:14 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 10:42 GMT 24.03.2025)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن الجيش الروسي استهدف القوات الأوكرانية على عدة محاور في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدها خسائر فادحة في العدة والعتاد.
وجاء في بيان وزارة الدفاع، أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية لأربعة ألوية ميكانيكية، وفوج هجومي للقوات المسلحة الأوكرانية، وثلاثة ألوية دفاع إقليمي في مناطق ميروبولي، وأوغرويدي، وتوريا، وكراسنوبولي في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 175 عسكرياً، ودبابتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، و18 سيارة، وأربع قطع مدفعية، بما في ذلك مدفعية "قيصر" ذاتية الحركة عيار 155 ملم فرنسية الصنع، وتم تدمير مستودع للذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، قامت بتحسين مواقعها على طول خط المواجهة، واستهدفت تشكيلات من ثلاثة ألوية هجومية ميكانيكية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق كامينكا، وشيكوفكا، وزاغورويكوفكا، وتيشينكيفكا، وكوندراشوفكا، وتشيرنيشينا في مقاطعة خاركوف، ونوفوي، وكولوديزي، ويامبول، وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية.
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
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وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 250 جنديًا، ودبابة، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك ناقلتا جند مدرعتان من طراز "إم 113"، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع. وتم تدمير أربع آليات، وثلاث قطع مدفعية غربية الصنع، بما في ذلك مدفع "هاوتزر" 155 ملم "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، وثلاث محطات للحرب الإلكترونية، وثلاثة مستودعات للذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية لستة ألوية ميكانيكية وجوية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني في مناطق سيفيرسك، ونوفوماركوفو، وفيروليوبوفكا، وتشاسوف يار، وكونستانتينوفكا، وكورديوموفكا، وأوليانوفكا، وتاراسوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
لقطات من تحرير بلدة نوفويفانوفكا في مقاطعة كورسك الحدودية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
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وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 310 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، وخمس شاحنات "بيك آب"، وخمس قطع مدفعية ميدانية، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودع وقود.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، واصلت تقدمها في أعماق دفاعات العدو. وأوقعوا خسائر في القوى البشرية والمعدات العسكرية لعدد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري، ولواء الدفاع الإقليمي في مناطق رازليف، وفولنوي بول، ونوفوبيل في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتيميروفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 145 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، وثلاث قطع مدفعية ميدانية، بما في ذلك مدفعية ذاتية الحركة عيار 155 ملم مصنوعة في ألمانيا.
جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2025
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وتابع البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات دون طيار، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت مرافق البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومستودعات الذخيرة، وورش الإنتاج، ومواقع التخزين، ومواقع التحضير لإطلاق الطائرات دون طيار، بالإضافة إلى تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية في 142 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة من نوع "جي دي إي إم"، وثلاثة صواريخ متعددة الإطلاق من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى 227 طائرة دون طيار.
لحظة تدمير القوات الروسية لمركز انتشار أوكراني في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
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22 مارس, 14:04 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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الجيش الروسي يحرر 29 بلدة في مقاطعة كورسك خلال أسبوع
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