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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-تنفيذ-هجمات-متعمدة-على-البنية-التحتية-للطاقة-1098897843.html
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة
الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف نفذ في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، هجومًا باستخدام طائرة دون طيار على محطة ضخ النفط... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T09:56+0000
2025-03-24T09:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
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وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار هجومية أوكرانية، على بعد 7 كيلومترات من منشأة دولية للبنية التحتية للطاقة، وسقطت شظايا في منطقة محطة سكة حديد القوقاز.وكان الهجوم السابق، الذي شنه نظام كييف على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" قد وقع، في 17 فبراير/شباط. وأدى ذلك إلى تضرر المنشأة وإخراجها عن الخدمة لإجراء أعمال الإصلاح والترميم.بالإضافة إلى ذلك، في 19 مارس/آذار، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس روسيا، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مؤقتًا، نفذ نظام كييف هجومًا باستخدام ثلاث طائرات دون طيار على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار، والتي تضمن نقل النفط من خزانات السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب لشركة نقل النفط الدولية.وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامباستهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟
https://sarabic.ae/20250322/موسكو-بشأن-هجمات-كييف-على-منشآت-الطاقة-الروسية-إذا-استمرت-الهجمات-فإن-روسيا-تحتفظ-بحق-الرد-1098854408.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة

09:56 GMT 24.03.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2025
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف نفذ في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، هجومًا باستخدام طائرة دون طيار على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار هجومية أوكرانية، على بعد 7 كيلومترات من منشأة دولية للبنية التحتية للطاقة، وسقطت شظايا في منطقة محطة سكة حديد القوقاز.
وكان الهجوم السابق، الذي شنه نظام كييف على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" قد وقع، في 17 فبراير/شباط. وأدى ذلك إلى تضرر المنشأة وإخراجها عن الخدمة لإجراء أعمال الإصلاح والترميم.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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بالإضافة إلى ذلك، في 19 مارس/آذار، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس روسيا، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مؤقتًا، نفذ نظام كييف هجومًا باستخدام ثلاث طائرات دون طيار على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار، والتي تضمن نقل النفط من خزانات السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب لشركة نقل النفط الدولية.
وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.
الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامب
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