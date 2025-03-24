https://sarabic.ae/20250324/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-يواصل-تنفيذ-هجمات-متعمدة-على-البنية-التحتية-للطاقة-1098897843.html

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة

الدفاع الروسية: نظام كييف يواصل تنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن نظام كييف نفذ في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، هجومًا باستخدام طائرة دون طيار على محطة ضخ النفط... 24.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-24T09:56+0000

2025-03-24T09:56+0000

2025-03-24T09:56+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت طائرة دون طيار هجومية أوكرانية، على بعد 7 كيلومترات من منشأة دولية للبنية التحتية للطاقة، وسقطت شظايا في منطقة محطة سكة حديد القوقاز.وكان الهجوم السابق، الذي شنه نظام كييف على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" قد وقع، في 17 فبراير/شباط. وأدى ذلك إلى تضرر المنشأة وإخراجها عن الخدمة لإجراء أعمال الإصلاح والترميم.بالإضافة إلى ذلك، في 19 مارس/آذار، بعد ساعات قليلة من قرار رئيس روسيا، بناء على اقتراح الرئيس الأمريكي، بوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية مؤقتًا، نفذ نظام كييف هجومًا باستخدام ثلاث طائرات دون طيار على محطة ضخ النفط "كروبوتكينسكايا" التابعة لاتحاد خط أنابيب بحر قزوين في إقليم كراسنودار، والتي تضمن نقل النفط من خزانات السكك الحديدية إلى نظام خطوط الأنابيب لشركة نقل النفط الدولية.وعلى عكس تصريحات زيلينسكي، بما في ذلك تلك التي نقلها إلى الجانب الأمريكي، يواصل نظام كييف التخطيط والإعداد وتنفيذ هجمات متعمدة على البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك الدولية، على أراضي روسيا الاتحادية.الدفاع الروسية: كييف هاجمت منشأة لنقل النفط في كوبان بـ3 مسيرات بعد ساعات من محادثة بوتين وترامباستهداف محطة الغاز "سودجا"... من يتحكم فعليا في قرارات كييف؟

https://sarabic.ae/20250322/موسكو-بشأن-هجمات-كييف-على-منشآت-الطاقة-الروسية-إذا-استمرت-الهجمات-فإن-روسيا-تحتفظ-بحق-الرد-1098854408.html

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