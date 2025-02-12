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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T07:03+0000
2025-02-12T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
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روسيا, العالم

انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف

07:03 GMT 12.02.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمشاهد لتدمير طائرة "ميغ - 29" ومنصة إس-300 بي إس" تابعة لنظام كييف
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء.
وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.

وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن "روسيا شنّت ضربة صاروخية بالستية على كييف".

وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.

وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومنشأة دفاع جوي مع طاقمها، تم تدميرها ليلاً، في بلدة ستارايا بوغدانوفكا في ضواحي نيكولاييف.

القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"التمساح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
04:40 GMT
وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.

وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية، بانتظام، بضرب مواقع الأفراد العسكريين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة العسكرية والقيادة العسكرية والاتصالات.

و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
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