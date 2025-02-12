https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T07:03+0000
2025-02-12T07:03+0000
2025-02-12T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_0:40:1126:673_1920x0_80_0_0_d61a5e080f9931af6fceb666e92b8f46.jpg
وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/15/1088156733_89:0:1038:712_1920x0_80_0_0_75efcbd7347b70b145b9af4be0578d77.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم
انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء.
وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.
وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية، إن "روسيا شنّت ضربة صاروخية بالستية على كييف".
وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.
وقال سيرغي ليبيديف، منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، لوكالة "سبوتنيك"، إن مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومنشأة دفاع جوي مع طاقمها، تم تدميرها ليلاً، في بلدة ستارايا بوغدانوفكا في ضواحي نيكولاييف.
وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.
وردًا على الهجمات التي تشنها القوات المسلحة الأوكرانية على الأهداف المدنية، تقوم القوات الروسية، بانتظام، بضرب مواقع الأفراد العسكريين والمعدات والمرتزقة، وكذلك البنية التحتية الأوكرانية من منشآت الطاقة والصناعة العسكرية والقيادة العسكرية والاتصالات.
و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.