https://sarabic.ae/20250212/انفجارات-تهز-كييف-وتدمير-منشآت-استراتيجية-أوكرانية-في-نيكولاييف-1097696911.html

انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف

انفجارات تهز كييف وتدمير منشآت استراتيجية أوكرانية في نيكولاييف

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن العاصمة كييف تعرضت لاستهدافات صاروخية روسية، أدت إلى اندلاع حرائق في عدد من مناطق العاصمة، اليوم الأربعاء. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T07:03+0000

2025-02-12T07:03+0000

2025-02-12T07:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وبحسب تلك الوسائل، انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة من المدينة بعد الانفجارات.وتحدثت تقارير عن سماع دوي أكثر من 10 انفجارات في العاصمة كييف، وأعلنت السلطات المحلية أن حرائق اندلعت في 5 مناطق بالمدينة، فيما أفاد عمدة كييف فيتالي كليتشكو، بمقتل شخص واحد، حسب المعلومات الأولية.وفي الليلة الماضية، تم الإعلان عن إنذار جوي في كييف ومقاطعة كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. وحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، وقعت انفجارات أيضا في كريفوي روغ وسومي ونيكولاييف ولوبني وأوبوخوف وغيتومير.و كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قد أكمراراً وتكراراً أن الجيش لا يضرب المباني السكنية والمؤسسات الاجتماعية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه

https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html

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