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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طاقم مروحية من طراز "كا-52 إم" (التمساح)، قام باستهداف أفراد ومدرعات ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T04:40+0000
2025-02-12T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نفذت مروحية من طراز "كا-52 إم" مهمة لدعم المجموعة البرية للقوات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المعلومات الاستخبارية أفادت بتحييد أفراد الوحدة وحدة العسكرية الأوكرانية وتدميرمعداتها، وعاد طاقم المروحية الهجومية الروسية، بسلام إلى المطار.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 300 جندي في اتجاه كورسك، في يوم واحد، كما تم تدمير دبابتين أوكرانيتين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" مروحية روسية متعددة المهام تتغلب على مروحية "الأباتشي" الأمريكيةالدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسك
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك

04:40 GMT 12.02.2025
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طاقم مروحية من طراز "كا-52 إم" (التمساح)، قام باستهداف أفراد ومدرعات ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت مروحية من طراز "كا-52 إم" مهمة لدعم المجموعة البرية للقوات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".

وأوضحت أن "الطاقم نفذ ضربة صاروخية على مدرعات ومعدات آلية وأفراد لوحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متخفية في منطقة غابات".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المعلومات الاستخبارية أفادت بتحييد أفراد الوحدة وحدة العسكرية الأوكرانية وتدميرمعداتها، وعاد طاقم المروحية الهجومية الروسية، بسلام إلى المطار.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 300 جندي في اتجاه كورسك، في يوم واحد، كما تم تدمير دبابتين أوكرانيتين.
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في قرية تافريتشيسكي بمقاطعة زابوروجيه
أمس, 05:26 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
"التمساح" مروحية روسية متعددة المهام تتغلب على مروحية "الأباتشي" الأمريكية
الدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسك
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