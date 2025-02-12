https://sarabic.ae/20250212/التسماح-الروسية-تهاجم-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-مقاطعة-كورسك-1097693179.html
"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طاقم مروحية من طراز "كا-52 إم" (التمساح)، قام باستهداف أفراد ومدرعات ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T04:40+0000
2025-02-12T04:40+0000
2025-02-12T04:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نفذت مروحية من طراز "كا-52 إم" مهمة لدعم المجموعة البرية للقوات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المعلومات الاستخبارية أفادت بتحييد أفراد الوحدة وحدة العسكرية الأوكرانية وتدميرمعداتها، وعاد طاقم المروحية الهجومية الروسية، بسلام إلى المطار.وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 300 جندي في اتجاه كورسك، في يوم واحد، كما تم تدمير دبابتين أوكرانيتين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية."التمساح" مروحية روسية متعددة المهام تتغلب على مروحية "الأباتشي" الأمريكيةالدفاع الروسية: مروحية "كا-52 إم" تدمر نقطة إسناد وتقضي على مسلحين أوكرانيين في كورسك
https://sarabic.ae/20250211/القوات-الروسية-تدمر-نقطة-انتشار-مؤقتة-للقوات-الأوكرانية-في-قرية-تافريتشيسكي-بمقاطعة-زابوروجيه-1097657755.html
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روسيا
"التسماح" الروسية تهاجم القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن طاقم مروحية من طراز "كا-52 إم" (التمساح)، قام باستهداف أفراد ومدرعات ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وقالت الدفاع الروسية: "نفذت مروحية من طراز "كا-52 إم" مهمة لدعم المجموعة البرية للقوات في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك".
وأوضحت أن "الطاقم نفذ ضربة صاروخية على مدرعات ومعدات آلية وأفراد لوحدة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متخفية في منطقة غابات".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن المعلومات الاستخبارية أفادت بتحييد أفراد الوحدة وحدة العسكرية الأوكرانية وتدميرمعداتها، وعاد طاقم المروحية الهجومية الروسية، بسلام إلى المطار.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية، خسرت أكثر من 300 جندي في اتجاه كورسك، في يوم واحد، كما تم تدمير دبابتين أوكرانيتين.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني،على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.