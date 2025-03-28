https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-78-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099020355.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T05:06+0000
2025-03-28T05:06+0000
2025-03-28T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة".وتابعت: تم تدمير 32 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يؤكد-أن-ترامب-يريد-بصدق-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099019406.html
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة".
وتابعت: تم تدمير 32 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف".
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا
، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.