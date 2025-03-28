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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250328/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-78-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1099020355.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T05:06+0000
2025-03-28T05:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة".وتابعت: تم تدمير 32 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف".وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف
https://sarabic.ae/20250327/بوتين-يؤكد-أن-ترامب-يريد-بصدق-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1099019406.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط 78 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل

05:06 GMT 28.03.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس - 400"
نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس - 400 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Sputnik
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 78 طائرة أوكرانية مسيرة فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل.
وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 78 طائرة أوكرانية مسيرة".
وتابعت: تم تدمير 32 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و19 فوق أراضي مقاطعة ساراتوف، و17 فوق أراضي مقاطعة كورسك، و6 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتين فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، ومسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعتي روستوف وتامبوف".
الرئيس دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يؤكد أن ترامب يريد بصدق إنهاء الصراع في أوكرانيا
أمس, 23:29 GMT

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ بهدف إثارة الفزع وتحطيم الروح المعنوية للسكان المدنيين.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف
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