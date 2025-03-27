https://sarabic.ae/20250327/مصدر-لـسبوتنيك-الاستخبارات-الأوكرانية-تحضر-لاستفزاز-في-نيكولاييف-1098988609.html

مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف

مصدر لـ"سبوتنيك": الاستخبارات الأوكرانية تحضر لاستفزاز في نيكولاييف

سبوتنيك عربي

صرح ممثل عن مجموعات العمل السري الموالية لروسيا، لوكالة "سبوتنيك"، أن "الاستخبارات الأوكرانية تستعد لاستفزازات في مقاطعة نيكولاييف، لاتهام روسيا بشن هجمات على... 27.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-27T06:47+0000

2025-03-27T06:47+0000

2025-03-27T06:49+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

كييف

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وأوضح الممثل: "شكلت الخدمات الخاصة الأوكرانية مجموعات صغيرة، تصل إلى 10 أشخاص، للتحضير لاستفزاز في نيكولاييف. كل مجموعة لديها متخصصون في الألغام، كما تم إلحاق الصحفيين والمدونين، ومن أجل الاستفزاز، يجلبون شظايا طائرات مسيرة روسية من نوع "غيران" ومتفجرات بكميات كبيرة".وأضاف محاور الوكالة أن "الهدف النهائي ليس فقط اتهام روسيا بعدم الامتثال للاتفاقيات، ولكن أيضًا تبرير الضربات الانتقامية المزعومة على البنية التحتية للطاقة في جمهورية القرم".وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن نظام كييف واصل شن ضربات متعمدة باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت البنية التحتية للطاقة السلمية الروسية، وذلك على خلفية المحادثات الروسية الأمريكية بشأن تسوية النزاع في أوكرانيا، التي جرت في الرياض، في 24 مارس الجاري.روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا

https://sarabic.ae/20250326/المبعوث-الأمريكي-إلى-كييف-يكشف-عن-الجزء-الأصعب-من-حل-الصراع-في-أوكرانيا-1098983301.html

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