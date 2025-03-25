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11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250325/روسيا-الهجوم-الأوكراني-على-الصحفيين-في-لوغانسك-كان-متعمدا-وإرهابيا-1098924075.html
روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا
سبوتنيك عربي
صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، إن التفاصيل المستجدة تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على... 25.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-25T08:58+0000
2025-03-25T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتب ميروشنيك عى قناته في "تلغرام": "المزيد والمزيد من التفاصيل حول مقتل الرجال الذين يظهرون تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على الصحفيين والأشخاص الذين كانوا معهم".وأضاف: "إنهم يتعمدون استهداف الأماكن السلمية المعروفة لهم. إنهم يتعقبون الصحفيين".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يتوقف-فقط-عند-إرهاب-المواطنين-بل-يستهدف-أيضا-وسائل-الإعلام-1098919326.html
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روسيا, العالم

روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا

08:58 GMT 25.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، إن التفاصيل المستجدة تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على الصحفيين والسكان المحليين بالقرب منهم في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وكتب ميروشنيك عى قناته في "تلغرام": "المزيد والمزيد من التفاصيل حول مقتل الرجال الذين يظهرون تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على الصحفيين والأشخاص الذين كانوا معهم".

وأوضح ميروشنيك بأن فلاديمير زيلينسكي أعطى الأمر بـ "تجاهل أي قواعد".

وأضاف: "إنهم يتعمدون استهداف الأماكن السلمية المعروفة لهم. إنهم يتعقبون الصحفيين".

وقال: "تقولون الوفد الأوكراني ذهب للسعودية للحديث عن السلام؟؟؟!".

وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.03.2025
الخارجية الروسية: نظام كييف لا يتوقف فقط عند إرهاب المدنيين بل يستهدف أيضا وسائل الإعلام
01:25 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
القوات الروسية تحرر بلدة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية
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