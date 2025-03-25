https://sarabic.ae/20250325/روسيا-الهجوم-الأوكراني-على-الصحفيين-في-لوغانسك-كان-متعمدا-وإرهابيا-1098924075.html

روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا

روسيا: الهجوم الأوكراني على الصحفيين في لوغانسك كان متعمدا وإرهابيا

سبوتنيك عربي

صرح روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، إن التفاصيل المستجدة تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على... 25.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-25T08:58+0000

2025-03-25T08:58+0000

2025-03-25T08:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وكتب ميروشنيك عى قناته في "تلغرام": "المزيد والمزيد من التفاصيل حول مقتل الرجال الذين يظهرون تشير إلى الطبيعة المتعمدة والإرهابية للهجوم على الصحفيين والأشخاص الذين كانوا معهم".وأضاف: "إنهم يتعمدون استهداف الأماكن السلمية المعروفة لهم. إنهم يتعقبون الصحفيين".وكان رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، قد أعلن أمس الاثنين، مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 من العاملين في مجال الإعلام، إثر قصف مدفعي شنته القوات الأوكرانية على أراضي الجمهورية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متّبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.القوات الروسية تحرر بلدة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية

https://sarabic.ae/20250325/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-لا-يتوقف-فقط-عند-إرهاب-المواطنين-بل-يستهدف-أيضا-وسائل-الإعلام-1098919326.html

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