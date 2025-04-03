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روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250403/روسيا-كييف-تحاول-تعطيل-الحوار-الجاري-بين-موسكو-وواشنطن-بهجمات-على-منشآت-الطاقة-الروسية-1099176157.html
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت... 03.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-03T08:24+0000
2025-04-03T08:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
موسكو
منشآت
أخبار أوكرانيا
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كما أكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي على أن "استهداف كييف لمنشآت الطاقة في روسيا تهدف إلى تقويض أي مبادرات للسلام".وأضافت: "على خلفية الحوار المتجدد بين موسكو وواشنطن، فإن نظام كييف، بدعم من ما يسمى بشركائه الأوروبيين، لا يقلل من شدة الهجمات على المدنيين والأهداف الأخرى على الأراضي الروسية، إن عدد الهجمات على السكان المدنيين في بلدنا لا يتضاءل".وشددت على أن "إرهاب نظام كييف المستمر ضد مرافق الطاقة في روسيا يؤكد عجزه عن التفاوض".وتابعت: "إن روسيا لن تستسلم للاستفزازات، لكن المسؤولية عن العواقب المحتملة لمثل هذه السياسة المدمرة ستقع بالكامل على عاتق كييف والأوصياء عليها".
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روسيا, موسكو, منشآت, أخبار أوكرانيا
روسيا, موسكو, منشآت, أخبار أوكرانيا

روسيا: كييف تحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن بهجمات على منشآت الطاقة الروسية

08:24 GMT 03.04.2025 (تم التحديث: 08:38 GMT 03.04.2025)
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2025
© Sputnik . Natalia Seliverstova
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن نظام كييف يحاول تعطيل الحوار الجاري بين موسكو وواشنطن من خلال تنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، مشددة على أن روسيا لن تستسلم لهذه الاستفزازات وأن المسؤولية ستقع بالكامل على عاتق كييف وداعميها.
كما أكدت زاخاروفا في مؤتمر صحفي على أن "استهداف كييف لمنشآت الطاقة في روسيا تهدف إلى تقويض أي مبادرات للسلام".
وأضافت: "على خلفية الحوار المتجدد بين موسكو وواشنطن، فإن نظام كييف، بدعم من ما يسمى بشركائه الأوروبيين، لا يقلل من شدة الهجمات على المدنيين والأهداف الأخرى على الأراضي الروسية، إن عدد الهجمات على السكان المدنيين في بلدنا لا يتضاءل".
وشددت على أن "إرهاب نظام كييف المستمر ضد مرافق الطاقة في روسيا يؤكد عجزه عن التفاوض".

نؤكد مرة أخرى: الإرهاب المستمر الذي يمارسه نظام كييف ضد قطاع الطاقة الروسي يؤكد عدم قدرته على التفاوض، ليس لدى كييف أي إرادة سياسية للسلام، إنهم ما زالوا مصممين على تصعيد الصراع ومستعدون لأي استفزازات من أجل عرقلة الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية نهائية للأزمة الأوكرانية.

وتابعت: "إن روسيا لن تستسلم للاستفزازات، لكن المسؤولية عن العواقب المحتملة لمثل هذه السياسة المدمرة ستقع بالكامل على عاتق كييف والأوصياء عليها".
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